На Украине показали видео с «уничтожением» российского танка

14:46 17.06.2021

На Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE. На YouTube опубликованы кадры, на которых дрон поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) "Орион", после чего уничтожает боевой танк Т-90.

По замыслу разработчиков, ACE ONE сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Планируется, что сверхбыстрый боевой дрон будет переносить оружие весом до тонны.

Над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли, сообщает РИА Новости.

В последнее время из Киева регулярно звучат угрозы в адрес Москвы применить новые украинские вооружения. Так, политический эксперт Тарас Загородний призвал россиян "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который разрабатывает Киев. По его словам, если Украина полноценно запустит свою ракетную программу, то у нее будет оружие, способное "ударить по центральной части России за семь-десять минут".

