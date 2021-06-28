Первая российская авиакомпания стала облетать Белоруссию из-за санкций

16:11 28.06.2021

Крупнейший российский авиаперевозчик грузов, группа «Волга-Днепр» (принадлежит бизнесмену Алексею Исайкину) приостановила полеты через Белоруссию. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя компании. О том, что самолеты «Волга-Днепр» не летают над Белоруссией, также говорят данные FlightRadar24. Это первая авиакомпания России, отказавшаяся летать над территорией Белоруссии.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии»,— заявил представитель группы «Волга-Днепр». При этом он отказался от дальнейших комментариев.

Это произошло после того, как ЕС, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании взаимодействовать с этим провайдером. «Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сообщил РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Страны Запада ввели санкции против Белоруссии после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Борт, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно посадили в Минске из-за сообщений о минировании. Позже данные о взрывном устройстве на лайнере не подтвердились. Этим рейсом летели основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега, их задержали.