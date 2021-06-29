В Греции нашли украденную 9 лет назад картину Пикассо

Картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, украденные из Афинской национальной галереи 9 лет назад были обнаружены в Греции.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, полиция задержала 49-летнего грека, который планировал вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке.

Речь идет о картинах "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана, которые были похищены в 2012 году. Пикассо написал картину в 1939 году и подарил ее галерее в 1949 году в знак признания греческого сопротивления нацистской Германии. Стоимость работы оценивается в 20 млн евро.

Отмечается, что полотна были найдены через несколько месяцев после того, как полиция заявила о предположении, что они до сих пор находятся в Греции.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.06.2021, 15:16
    Гость: Старый

    Ну чего вы ругаетесь? У рептилоидов такой взгляд на мир. С их точки зрения картина исключительно гармонична. Ххххх.

  3. 29.06.2021, 11:38
    Гость: Наталия

    "Голова женщины", говорите? 20 лямов евро?! Какая же мерзкая мазня! Похоже, мир сходит с ума! И нас пытается туда же.

  4. 29.06.2021, 11:18
    Гость: Реалло

    Это картина ?!?это шутка?
    По-моему это поганая мусорная мазня.Отбить бы в свое время грабли этому пикассу за такое издевательство над Искусством...

Все комментарии (5)
Выбор читателей
В России рекордно сократилось число пенсионеров — власти «сэкономили» на них 240
В России рекордно сократилось число пенсионеров — власти «сэкономили» на них 240 млрд рублей
Выбор Армении: распыление нации, потеря государства
Британский эсминец Defender попытался нарушить границу России в Черном море
«Нет планирования урожая, как это было раньше»: кто создал дефицит моркови и свеклы
Избранное
Открытое приветствие русского предпринимателя Вячеслава Рудникова участникам ХХIV Петербургского экономического форума 2021
«Алчность ростовщиков приводит к тому, что заветы прошлого не соблюдаются. Даже там, где проценты запрещены, они существуют. Кого при этом пытаются обмануть?»
Как здоровый сон влияет на деятельность организма?
«Красные приливы»: Россию захлестнула волна экологических катастроф
Правительству посоветовали массово увольнять россиян, чтобы спасти экономику
О лимузинах
Сектор Газовой Атаки «В стране дураков»
«В августе 1991 года часть руководства партию открыто предала. Часть была арестована либо блокирована»
С банковской тайной в России покончено
«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов