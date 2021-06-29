В Греции нашли украденную 9 лет назад картину Пикассо

09:50 29.06.2021

Картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, украденные из Афинской национальной галереи 9 лет назад были обнаружены в Греции.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, полиция задержала 49-летнего грека, который планировал вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке.

Речь идет о картинах "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана, которые были похищены в 2012 году. Пикассо написал картину в 1939 году и подарил ее галерее в 1949 году в знак признания греческого сопротивления нацистской Германии. Стоимость работы оценивается в 20 млн евро.

Отмечается, что полотна были найдены через несколько месяцев после того, как полиция заявила о предположении, что они до сих пор находятся в Греции.