В Греции нашли украденную 9 лет назад картину Пикассо
Картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана, украденные из Афинской национальной галереи 9 лет назад были обнаружены в Греции.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, полиция задержала 49-летнего грека, который планировал вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке.
Речь идет о картинах "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана, которые были похищены в 2012 году. Пикассо написал картину в 1939 году и подарил ее галерее в 1949 году в знак признания греческого сопротивления нацистской Германии. Стоимость работы оценивается в 20 млн евро.
Отмечается, что полотна были найдены через несколько месяцев после того, как полиция заявила о предположении, что они до сих пор находятся в Греции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну чего вы ругаетесь? У рептилоидов такой взгляд на мир. С их точки зрения картина исключительно гармонична. Ххххх.
И зачем её нашли?!
"Голова женщины", говорите? 20 лямов евро?! Какая же мерзкая мазня! Похоже, мир сходит с ума! И нас пытается туда же.
Это картина ?!?это шутка?
По-моему это поганая мусорная мазня.Отбить бы в свое время грабли этому пикассу за такое издевательство над Искусством...