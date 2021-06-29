США порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ

09:00 29.06.2021

Американский госдепартамент выпустил предупреждение, в котором рекомендует гражданам США воздерживаться от посещения России, пишет "Интерфакс".

В качестве причин, по которым американцам не рекомендуется посещать РФ, госдеп называет терроризм, преследование со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства

В документе отмечается, что граждане США в РФ "подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства".

"Российские спецслужбы арестовывали граждан США по ложным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе секретных судебных процессов или без представления доказательств", - поясняется в документе.

Особую опасность для американцев, по мнению властей США, представляют Северный Кавказ (Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария) и Крым, который Вашингтон не признает российской территорией.

Ранее российский МИД выпустил схожее предупреждение, заявив, что россияне, посещающие США и дружественные им страны, могут подвергаться необоснованным арестам и преследованиям.