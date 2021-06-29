США порекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в РФ
Американский госдепартамент выпустил предупреждение, в котором рекомендует гражданам США воздерживаться от посещения России, пишет "Интерфакс".
В качестве причин, по которым американцам не рекомендуется посещать РФ, госдеп называет терроризм, преследование со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства
В документе отмечается, что граждане США в РФ "подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства".
"Российские спецслужбы арестовывали граждан США по ложным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе секретных судебных процессов или без представления доказательств", - поясняется в документе.
Особую опасность для американцев, по мнению властей США, представляют Северный Кавказ (Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария) и Крым, который Вашингтон не признает российской территорией.
Ранее российский МИД выпустил схожее предупреждение, заявив, что россияне, посещающие США и дружественные им страны, могут подвергаться необоснованным арестам и преследованиям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Днепро( обрезанный Днепропетровск) не в ее планах?
Что то делать? Что смотреть то? Столько интересных мест в России…. История есть, природа-красота
Это логично. Специально обученные пиндосами люди в России аэрозоль с ковид-вирусами распыляют, а эти таскаются и могут обратно в пиндосню его притащить. А там уже все планы по умервщлению местных нищебродов выполнены, поэтому скоро в пиндосне вся эпидемия затухнет.
это Наглядная демонстраци для Вас Всех - как Государство Лжет людям, ради Контроля над Вами.
Заголовок статьи в "Газета-Ру": "В ЮАР экс-президента отправили в тюрьму за неуважение к суду".
А вот в РФ, за грубое неуважение к суду (и оскорбление судьи во время процесса) некоего А.Навального даже привлекать к ответственности не стали...
И на этом фоне госдеп свои рекомендации выносит? На том фоне, о котором пишет "Старый"?? ("Американцев, бедных, несчастных, притесняют все, кому не лень! Да вы хоть Витю Бута, хоть Джона Макафи, хоть Ассанджа спросите, они подтвердят.)
Похоже, что в госдепе много тиктокерных "мыслителей" завелось....