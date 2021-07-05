Британцы вынуждены ехать за лечением в Россию

13:45 5.07.2021

Жителям Великобритании, страдающим от рассеянного склероза, приходится отправляться за медицинской помощью в Россию и Мексику, пишет газета The Mirror.

Это связано с тем, что только несколько британских больниц проводят процедуру по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, из-за чего время ожидания процедуры может затянуться до года, а пациенты для получения лечения должны соответствовать строгим критериям.

В связи с этим, пациенты собирают деньги, чтобы в частном порядке поехать в Россию или Мексику.

Издание приводит истории нескольких пациентов, которые получили необходимое им лечение в России, после чего болезнь перестала прогрессировать. "Если бы у меня не было этого лечения, я бы уже оказалась в доме-интернате, а мои дети были бы отправлены в приемные семьи. Мне повезло", - рассказала одна из пациенток.

Отмечается, что порядка 120 британцев обратились в Национальный медицинский центр имени Пирогова в Москве за прохождением лечения.