Британцы вынуждены ехать за лечением в Россию

Жителям Великобритании, страдающим от рассеянного склероза, приходится отправляться за медицинской помощью в Россию и Мексику, пишет газета The Mirror.

Это связано с тем, что только несколько британских больниц проводят процедуру по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, из-за чего время ожидания процедуры может затянуться до года, а пациенты для получения лечения должны соответствовать строгим критериям. 

В связи с этим, пациенты собирают деньги, чтобы в частном порядке поехать в Россию или Мексику. 

Издание приводит истории нескольких пациентов, которые получили необходимое им лечение в России, после чего болезнь перестала прогрессировать. "Если бы у меня не было этого лечения, я бы уже оказалась в доме-интернате, а мои дети были бы отправлены в приемные семьи. Мне повезло", - рассказала одна из пациенток. 

Отмечается, что порядка 120 британцев обратились в Национальный медицинский центр имени Пирогова в Москве за прохождением лечения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.07.2021, 17:55
    Гость: Вячеслав

    Ну так напечатайте свои фантики и на них лечитесь.
    Ps. И чего это Кабзон так негодовал когда его в Австрию не пускали лечиться?

  2. 05.07.2021, 17:20
    Гость: неудивительно

    И статусные россияне давно лечатся в странах НАТО,средства позволяют.

  3. 05.07.2021, 15:38
    Гость: личный опыт

    че, логично, напечатать фантиков и приехать на них платно лечиться в Россию.
    А свои граждане - россияне пусть дохнут.

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