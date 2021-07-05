Британцы вынуждены ехать за лечением в Россию
Жителям Великобритании, страдающим от рассеянного склероза, приходится отправляться за медицинской помощью в Россию и Мексику, пишет газета The Mirror.
Это связано с тем, что только несколько британских больниц проводят процедуру по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, из-за чего время ожидания процедуры может затянуться до года, а пациенты для получения лечения должны соответствовать строгим критериям.
В связи с этим, пациенты собирают деньги, чтобы в частном порядке поехать в Россию или Мексику.
Издание приводит истории нескольких пациентов, которые получили необходимое им лечение в России, после чего болезнь перестала прогрессировать. "Если бы у меня не было этого лечения, я бы уже оказалась в доме-интернате, а мои дети были бы отправлены в приемные семьи. Мне повезло", - рассказала одна из пациенток.
Отмечается, что порядка 120 британцев обратились в Национальный медицинский центр имени Пирогова в Москве за прохождением лечения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну так напечатайте свои фантики и на них лечитесь.
Ps. И чего это Кабзон так негодовал когда его в Австрию не пускали лечиться?
И статусные россияне давно лечатся в странах НАТО,средства позволяют.
че, логично, напечатать фантиков и приехать на них платно лечиться в Россию.
А свои граждане - россияне пусть дохнут.