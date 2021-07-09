Литва построит на границе с Белоруссией ограждение из проволоки и стену
Литва на границе с Белоруссией, через которую в балтийскую республику с территории соседней страны с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии, построит ограждение из колючей проволоки и стену. Об этом сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.
"МВД считает, что на границе с Белоруссией необходимо не только установить проволочное ограждение, но и построить стену", - сказала она. Тогда, по словам главы ведомства, забор из колючей проволоки, который начали устанавливать в пятницу на участках границы протяженностью около 550 км, станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов, пишет ТАСС.
"Ориентировочная стоимость строительства стены составит около €41 млн", - отметила Билотайте.
Кабинет министров Литвы в пятницу принял решение о выделении из своего резерва на строительство проволочного ограждения €4,8 млн.
В Евросоюзе уже заявили, что не будут оказывать Литве финансовую помощь в возведении стены. "ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища", — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Еврокомиссии.
С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кусачки и.. - найдутся у представителей Азии, мне так кажется)) , смешно прям, а вот танки ни проволоки, ни грязи ( сам читал! Видел! Путешествовал на броне!) не боятся!))
Украина уже попробовала соорудить .., теперь ещё одни)), там глядишь и две другие балтийские откликнутся !?)). Или они помнят, как совместными усилиями они выстроили паб для сжиженного газа, а скромная Литва - послала их ..!))
А ведь так дружно и сообща работали, вкладывали свои $$$ в Общий проект..)))..
Чудны дела твои Господи!
Улыбнуло!
А зачем? Зачем стену? Намного дешевле при нелегальном переходе границы отстрелить первую партию, мол за кабанов приняли, пардонас, извинитите,- вторая уже не сунется. Кривозащитники, толерасты, либерасты, ритуально повоют на луну(а как же без издержек в таком деле?) и всё пуйку, полный икебанаускас!
ржунемогу))))
ров ещё нужно прокопать метров 5 глубиной и заполнить жидкостью из канализации)))))
Очень мудрое решение руководства Литвы..
У них все получится.