Литва построит на границе с Белоруссией ограждение из проволоки и стену

22:28 9.07.2021

Литва на границе с Белоруссией, через которую в балтийскую республику с территории соседней страны с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии, построит ограждение из колючей проволоки и стену. Об этом сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"МВД считает, что на границе с Белоруссией необходимо не только установить проволочное ограждение, но и построить стену", - сказала она. Тогда, по словам главы ведомства, забор из колючей проволоки, который начали устанавливать в пятницу на участках границы протяженностью около 550 км, станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов, пишет ТАСС.

"Ориентировочная стоимость строительства стены составит около €41 млн", - отметила Билотайте.

Кабинет министров Литвы в пятницу принял решение о выделении из своего резерва на строительство проволочного ограждения €4,8 млн.

В Евросоюзе уже заявили, что не будут оказывать Литве финансовую помощь в возведении стены. "ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища", — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы Еврокомиссии.

С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.