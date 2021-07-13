Макрон допустил введение обязательной вакцинации для всех жителей Франции

07:50 13.07.2021

Франция ввела обязательную вакцинацию для ряда групп населения страны. Так, обязательная вакцинация будет необъодима сотрудникам медучреждений, пишет "Интефакс".

Отмечается, что лечащему и персоналу по уходу за больными, необходимо пройти вакцинацию до 15 сентября.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для всего населения, в том числе введения пропусков в общественные места и междугородний транспорт. С начала учебного года будут развернуты специальные кампании вакцинации в школах, а с конца июля планируется ввести санитарный пропуск, который будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В такой паспорт будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР.

Глава государства отметил. что "дельта"-штамм вируса, получивший широкое распространение в ряде стран, в том числе во Франции, в три раза более заразен, чем первоначальный.

С осени Франция убирает бесплатное ПЦР-тестирование, оно останется бесплатным исключительно, если прописаны врачом. Это будет сделано для стимуляции вакцинации в стране, а не увеличения количества тестов.

"Мы должны перейти к вакцинации всех французов", - резюмировал Макрон.

За введение аналогичных мер выступают политики и общественные деятели Германии. "Полная и неограниченная свобода — только с вакцинацией. Без вакцинации нет свободы, во всяком случае в той форме, как мы себе это представляем", — в частности заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.