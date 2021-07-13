Макрон допустил введение обязательной вакцинации для всех жителей Франции

Франция ввела обязательную вакцинацию для ряда групп населения страны. Так, обязательная вакцинация будет необъодима сотрудникам медучреждений, пишет "Интефакс".

Отмечается, что лечащему и персоналу по уходу за больными, необходимо пройти вакцинацию до 15 сентября.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для всего населения, в том числе введения пропусков в общественные места и междугородний транспорт. С начала учебного года будут развернуты специальные кампании вакцинации в школах, а с конца июля планируется ввести санитарный пропуск, который будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В такой паспорт будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР.

Глава государства отметил. что "дельта"-штамм вируса, получивший широкое распространение в ряде стран, в том числе во Франции, в три раза более заразен, чем первоначальный. 

С осени Франция убирает бесплатное ПЦР-тестирование, оно останется бесплатным исключительно, если прописаны врачом. Это будет сделано для стимуляции вакцинации в стране, а не увеличения количества тестов.

"Мы должны перейти к вакцинации всех французов", - резюмировал Макрон.

За введение аналогичных мер выступают политики и общественные деятели Германии. "Полная и неограниченная свобода — только с вакцинацией. Без вакцинации нет свободы, во всяком случае в той форме, как мы себе это представляем", — в частности заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2021, 11:06
    Гость: Достали ковидиоты

    Если штамм в три раза более заразен, то это значит ровно в три раза менее смертелен. У вирусов строго обратная пропорциональность, между заразностью и смертельностью. То есть, по сути, это должно быть в несколько раз менее опасное заболевание, чем даже обычный грипп. На уровне насморка и простуды. По сути летом это означает, что вообще никто им не болеет - то есть это мифическая, виртуальная болезнь. Ковидная мафия совсем охренела. Я бы на месте французских врачей не выходил на работу вообще. Пусть Микрона народ вынесет из Елисейского Дворца на вилах и потащит на гильотину...

  2. 13.07.2021, 10:42
    Гость: Дмитрий

    Это похоже уже на концлагерь и даже не надо заборов, надеюсь французы восстанут.

  4. 13.07.2021, 09:42
    Гость: мне

    мне по.рать на францию и другие светочи демократии, меня волнует беспредел и фашизм в моей стране.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Путин на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов»
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»
Запад активизирует Японию, превращая её в военную державу
Фото с сайта pixabay.com
Станислав Черчесов уволен из сборной России по футболу
Спасская башня © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Черняховский. Мифологемы «особого пути» для России
Избранное
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
«Черный Обелиск», 11 апреля – Москва, клуб Pravda
«Человечество так устало созидать и вообще – делать, что занялось "разбором полётов", ушло в печальку, нашло резон для не-деяния»
Мара поведала в Твери о победе Лазури над Тьмакой
Как развивать пунктуальность и ответственность?
«Сердце не выдержало»: почему Королев умер во время операции
Кошице: современный словацкий город и тихая деревня в одном лице
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
До конституционного признания животных в России — один шаг?
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Надежная крыша зимой. Миф или реальность?