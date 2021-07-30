Источником новой вспышки коронавируса в Китае назвали авиарейс из России

21:01 30.07.2021

Источником новой вспышки коронавируса в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая стал рейс CA910 авиакомпании Air China, который 10 июля прибыл из России.

Первыми инфицированными стали сотрудники аэропорта, которые убирали салон самолета после этого рейса, пишет РБК. Они могли нарушить требования личной дезинфекции. В результате инфекция распространилась на других коллег, которые также отвечают за уборку мусора как на международных, так и на внутренних рейсах.

По словам замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе, секвенирование генома вируса 53 случаев заражения, связанных с этой вспышкой, указывает на одну и ту же цепочку передачи. Все инфицированные заразились дельта-штаммом коронавируса (индийский вариант SARS-CoV-2).

Первые случаи заражения в аэропорту Нанкина были выявлены 20 июля у нескольких работников. Сейчас в городе зарегистрировано 184 заболевших. Вирус распространился как минимум на 13 городов, включая Пекин и Чэнду на юго-западе Китая. Однако

Эксперты считают, что вспышка находится на ранней стадии и ее можно контролировать.