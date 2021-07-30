Источником новой вспышки коронавируса в Китае назвали авиарейс из России
Источником новой вспышки коронавируса в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая стал рейс CA910 авиакомпании Air China, который 10 июля прибыл из России.
Первыми инфицированными стали сотрудники аэропорта, которые убирали салон самолета после этого рейса, пишет РБК. Они могли нарушить требования личной дезинфекции. В результате инфекция распространилась на других коллег, которые также отвечают за уборку мусора как на международных, так и на внутренних рейсах.
По словам замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе, секвенирование генома вируса 53 случаев заражения, связанных с этой вспышкой, указывает на одну и ту же цепочку передачи. Все инфицированные заразились дельта-штаммом коронавируса (индийский вариант SARS-CoV-2).
Первые случаи заражения в аэропорту Нанкина были выявлены 20 июля у нескольких работников. Сейчас в городе зарегистрировано 184 заболевших. Вирус распространился как минимум на 13 городов, включая Пекин и Чэнду на юго-западе Китая. Однако
Эксперты считают, что вспышка находится на ранней стадии и ее можно контролировать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уборщики самолета заразились, а пассажиры- нет? Как такое может быть?
Желтые из кожи лезут вон, лишь бы угодить своему американскому хозяину. Снова все стрелки на Россию переводят...
Россия – источник новой вспышки короновируса? Рассмешили китайские братья. Вор кричит «держи вора».
А кто первый поднял истерию с псевдо-эпидемией?
Кто показал всему миру, что можно закрыть и заблокировать целые города под предлогом псевдо-эпидемии?
Кто заставил носить бесполезные маски и выполнять безумные псевдо-эпидемиологические требования, а непокорных даже расстреливать?
Именно Китай задал тон безумия псевдо-пандемии, которая установила мёртвый сезон на всей планете.
Можете не согласится, но глупости. Убирали самолёт и заразились. Тогда за эти почти два года всё население Земли бы уже заразилось. Не в самолётах дело.
секвенирование генома вируса 53 случаев заражения
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это Фейк.
китай явно Соучаствует в Афере.
кстати напомню как эта Истерия начиналась.
в китае были "идентифицированы" 83 человека как зараженные - на основнии PCR теста.
кторый как мы Теперь знаем - фуфло и не может применятся для медицинской диагностики.
что бы вам была понятна фраза "секвенирование генома".
эти анализ ДНК.. Любую Разницу в конфигурации нуклеиновых кислот они обзывают "вариантом"..
это Абсурд.
такие изменения происходят везде и постоянно - без каких либо Клинических Проявлений.
без Симптомов - Нет Болезни.
что это за "пандемия" такая, которую надо разглядывать в електронный микроскоп что-бы обнаружить?