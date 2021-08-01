В МИД Азербайджана вызван временный поверенный РФ из-за слов Жириновского

14:29 1.08.2021

МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах РФ в Азербайджане в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского о стране в передаче на радио "Комсомольская правда".

"1 августа 2021 года временный поверенный в делах РФ в нашей стране был приглашен в министерство иностранных дел. В ходе встречи до внимания временного поверенного были доведены серьезная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями депутата Госдумы Российской Федерации, председателя Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского об азербайджанской государственности и руководстве Азербайджана в выпуске передачи "Итоги с Жириновским" на радио "Комсомольская правда" от 30 июля текущего года. <...> В связи с этим нелицеприятным фактом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана", - цитирует сообщение пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства ТАСС.

В ходе эфира, когда речь зашла об обострении на границе Армении и Азербайджана, Жириновский заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР. "Южный Кавказ - это наша зона влияния", - сказал он.

Чтобы российские солдаты на погибали там, Жириновский призвал вызвать президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказать ему один на один: "Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?", пишет МК.

Жириновский также отметил, что в Азербайджане диктатура и если Байден захочет, то Алиева свергнут в течение двух недель и спасти его может только Россия, как спасла Пашиняна.