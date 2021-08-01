В МИД Азербайджана вызван временный поверенный РФ из-за слов Жириновского
МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах РФ в Азербайджане в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского о стране в передаче на радио "Комсомольская правда".
"1 августа 2021 года временный поверенный в делах РФ в нашей стране был приглашен в министерство иностранных дел. В ходе встречи до внимания временного поверенного были доведены серьезная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями депутата Госдумы Российской Федерации, председателя Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского об азербайджанской государственности и руководстве Азербайджана в выпуске передачи "Итоги с Жириновским" на радио "Комсомольская правда" от 30 июля текущего года. <...> В связи с этим нелицеприятным фактом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана", - цитирует сообщение пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства ТАСС.
В ходе эфира, когда речь зашла об обострении на границе Армении и Азербайджана, Жириновский заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР. "Южный Кавказ - это наша зона влияния", - сказал он.
Чтобы российские солдаты на погибали там, Жириновский призвал вызвать президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказать ему один на один: "Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?", пишет МК.
Жириновский также отметил, что в Азербайджане диктатура и если Байден захочет, то Алиева свергнут в течение двух недель и спасти его может только Россия, как спасла Пашиняна.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Довожу до Вашего сведения о вашей несостоятельности в вопросах истории 17 века, новейшей истории и советского конституционного права.
Вы хотя бы учли Переяславскую раду от 1654 г. о вхождении по просьбе украинского народа, находившегося, по сути, под игом Польши, в состав РИ. В 1918 г.«Донкривбасс» по прямому указанию Ленина Сталин как территориально-политическую автономию присоединил Донецкую республику к Украине «в целях интернационализма». С 1919 года процесс территориального формирования УССР вступил в активную фазу. В 1939 г. Зап.Украина была присоединена к УССР, а в 1940 Северная Буковина, Южная Бессарабия и регион Герца вошли в состав УССР.
И это не было общим завоеванием, роль русского народа была превалирующей.
Украина, как и другие союзные республики, вышла из состава СССР в нарушение Закона СССР от апреля 1990 года "О порядке выхода союзной республики из состава СССР".
Поэтому ваша историческая и юридическая безграмотность является следствием бандеровской, пронацистской, русофобской пропаганды.
Стыдно не знать указанные факты, коли вы считаете себя интеллигентным, грамотным и порядочным человеком. Это непростительно даже для русофоба.
но не по содержанию.
их всех депортировать?
Ганс Гансович успокойтесь. Не стоит повторять опыт соплеменников.
И как не надоело Лаврову выносить из-под Вольфыча?