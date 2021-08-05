Российских пограничников отправили на границу Армении и Азербайджана

20:37 5.08.2021

Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области, ведется строительство инфраструктуры для их пребывания, пишет РБК со ссылкой на сообщение Минобороны Армении.

Российские военные дислоцированы в районе села Воскепар, находящегося непосредственно на границе.

Ранее о появлении российских военных в Воскепаре сообщало местное издание Hetq со ссылкой на местных жителей. Губернатор Тавушской области Айк Галумян заявил журналистам, что в этом районе российские военные занимаются мониторингом.

Также издание публиковало видео из Воскепара, на котором видно, что над одним из зданий развевается российский флаг, а в селе ведутся строительные работы.