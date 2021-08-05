Российских пограничников отправили на границу Армении и Азербайджана
Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области, ведется строительство инфраструктуры для их пребывания, пишет РБК со ссылкой на сообщение Минобороны Армении.
Российские военные дислоцированы в районе села Воскепар, находящегося непосредственно на границе.
Ранее о появлении российских военных в Воскепаре сообщало местное издание Hetq со ссылкой на местных жителей. Губернатор Тавушской области Айк Галумян заявил журналистам, что в этом районе российские военные занимаются мониторингом.
Также издание публиковало видео из Воскепара, на котором видно, что над одним из зданий развевается российский флаг, а в селе ведутся строительные работы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очередное предательство русского народа Сами знаете кем.
Под пули азеров и армян он подставил русских подневольных мальчишек.
Ужас !!!
армяне лавашом торгуют в РФ, а русский Иван, Армению охраняет!!!
Значит,армянцам и азербайджанам помирать самим неохота,пусть лучше русские идиоты свою грудь и спину(а армяне мастера стрелять в спину)подставляют за этих кавказских детей в их разборках. Надеюсь,там будут только контрактники,эти хоть за деньги идут.А,лучше всего,послать всё это...
Ну, как построят, их от туда турнут. Классика жанра.
и янычарами за армению тоже россияне будут воевать?