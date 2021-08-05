Российских пограничников отправили на границу Армении и Азербайджана

Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области, ведется строительство инфраструктуры для их пребывания, пишет РБК со ссылкой на сообщение Минобороны Армении.

Российские военные дислоцированы в районе села Воскепар, находящегося непосредственно на границе.

Ранее о появлении российских военных в Воскепаре сообщало местное издание Hetq со ссылкой на местных жителей. Губернатор Тавушской области Айк Галумян заявил журналистам, что в этом районе российские военные занимаются мониторингом.

Также издание публиковало видео из Воскепара, на котором видно, что над одним из зданий развевается российский флаг, а в селе ведутся строительные работы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2021, 22:47
    Гость: Зоя

    Очередное предательство русского народа Сами знаете кем.
    Под пули азеров и армян он подставил русских подневольных мальчишек.
    Ужас !!!

  3. 05.08.2021, 21:36
    Гость: Ну-ну...

    Значит,армянцам и азербайджанам помирать самим неохота,пусть лучше русские идиоты свою грудь и спину(а армяне мастера стрелять в спину)подставляют за этих кавказских детей в их разборках. Надеюсь,там будут только контрактники,эти хоть за деньги идут.А,лучше всего,послать всё это...

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