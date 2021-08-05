Запад призвал РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
США, Франция, Великобритания, а также ряд других западных стран призвал Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.
По данным агентства, документ был распространен в Совете безопасности Орагнизации объединенных наций, он приурочен к 13-й годовщине событий августа 2008 года, когда Москва признала независимость обеих республик, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.
"Мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии", — говорится в документе.
Заявление, помимо означенных выше стран, подписали Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания. Они осудили Россию за "незаконное военное присутствие" в обеих республиках и обвинили Москву в действиях, которые якобы нацелены на аннексию их территорий.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что независимость Абхазии и Южной Осетии это "реальность, которую нельзя игнорировать".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разве США уже вернули Техас Мексике ?
Оккупанты - это войска США и союзников в Ираке и Афганистане, куда их никто не заал.
А на . было бомбить мирных жителей Цхинвала из градов? Женщин и детей. Запад, шо б ты с..!
Есть несколько индикаторов, по отношению к которым можно судить о человеке.
Год назад Валерий Соловей поддержал белорусский майдан, заявил, что там есть интересы Литаы и Польши, и их надо уважать. Тем самым он перечеркнул себя как националиста- патриота в прошлом.
Сегодня в своем блоге очередной "патриот" Эль-Мюрид-Несмиян также заявил, что в 2008 году Россия вмешалась во внутренние дела Грузии. И добавил, что, наряду с присоединением Крыма, это ошибка, за которую будут расплачиваться будущие поколения. Хотя, еще пару лет назад он вещал, что вместе с Крымом надо было присоединить и Новороссию.
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