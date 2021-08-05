Запад призвал РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

08:25 5.08.2021

США, Франция, Великобритания, а также ряд других западных стран призвал Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

По данным агентства, документ был распространен в Совете безопасности Орагнизации объединенных наций, он приурочен к 13-й годовщине событий августа 2008 года, когда Москва признала независимость обеих республик, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.

"Мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии", — говорится в документе.

Заявление, помимо означенных выше стран, подписали Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания. Они осудили Россию за "незаконное военное присутствие" в обеих республиках и обвинили Москву в действиях, которые якобы нацелены на аннексию их территорий.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что независимость Абхазии и Южной Осетии это "реальность, которую нельзя игнорировать".