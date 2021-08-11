В Германии задержали британца по обвинению в работе на спецслужбы России
В немецком Потсдаме стражи порядка задержали по подозрению в работе на российские спецслужбы гражданина Великобритании Дэвида С, который работает в британском посольстве в Берлине. Задержание произошло по итогам совместного расследования британской и немецкой сторон, сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.
Британец задержан по решению суда от 10 августа. У подозреваемого дома и на рабочем месте в посольстве Великобритании в Берлине полиция провела обыски. В среду, 11 августа, Дэвиду С. изберут меру пресечения.
«Обвиняемый подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу не позднее ноября 2020 г. По крайней мере, один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные», — заявили в немецкой Генпрокуратуре.
Сумму, которую получил Дэвид С. за передачу документов, немецкие органы правопорядка пока не установили.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это полковники Фролов с Васильевым золотыми унитазами опять засветились. Почему их то не арестовали? Высшие сотрудники ФСБ запросто строят виллы с золотой мебелью за границей и их арестовывают в России!? только по подозрению в воровстве...
И его можно понять. Невозможно в "цивилизованном мире" прожить на одну запрлату.
37-ой год.
не тому передавал или не так, в чем новость?
Непонятно что он там мог шпионить. Просто играются в песочнице по старой привычке.