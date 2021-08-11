В Германии задержали британца по обвинению в работе на спецслужбы России

13:06 11.08.2021

В немецком Потсдаме стражи порядка задержали по подозрению в работе на российские спецслужбы гражданина Великобритании Дэвида С, который работает в британском посольстве в Берлине. Задержание произошло по итогам совместного расследования британской и немецкой сторон, сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

Британец задержан по решению суда от 10 августа. У подозреваемого дома и на рабочем месте в посольстве Великобритании в Берлине полиция провела обыски. В среду, 11 августа, Дэвиду С. изберут меру пресечения.

«Обвиняемый подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу не позднее ноября 2020 г. По крайней мере, один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные», — заявили в немецкой Генпрокуратуре.

Сумму, которую получил Дэвид С. за передачу документов, немецкие органы правопорядка пока не установили.