В Германии задержали британца по обвинению в работе на спецслужбы России

© KM.RU, Илья Шабардин

В немецком Потсдаме стражи порядка задержали по подозрению в работе на российские спецслужбы гражданина Великобритании Дэвида С, который работает в британском посольстве в Берлине. Задержание произошло по итогам совместного расследования британской и немецкой сторон, сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

Британец задержан по решению суда от 10 августа. У подозреваемого дома и на рабочем месте в посольстве Великобритании в Берлине полиция провела обыски. В среду, 11 августа, Дэвиду С. изберут меру пресечения.

«Обвиняемый подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу не позднее ноября 2020 г. По крайней мере, один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные», — заявили в немецкой Генпрокуратуре.

Сумму, которую получил Дэвид С. за передачу документов, немецкие органы правопорядка пока не установили.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2021, 15:12
    Гость: Клим Щупальцин

    Это полковники Фролов с Васильевым золотыми унитазами опять засветились. Почему их то не арестовали? Высшие сотрудники ФСБ запросто строят виллы с золотой мебелью за границей и их арестовывают в России!? только по подозрению в воровстве...

  5. 11.08.2021, 13:38
    Гость: алко50

    Непонятно что он там мог шпионить. Просто играются в песочнице по старой привычке.

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