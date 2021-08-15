Президент Афганистана сложил полномочия, жители в панике покидают Кабул

16:18 15.08.2021

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия, в ближайшее время он объявит об отставке. Как и обещал ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Абдул Саттар Мирзаквал, власть будет передана мирным путем, через формирование переходного правительства совместно с запрещенной в России террористической организацией "Талибан".

Главой переходного правительства Афганистана будет назначен бывший глава МВД Афганистана и экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на местные СМИ.

Еще за несколко дней до захвата талибами Кабула многие страны временно закрыли свои консульства. Сегодня Германия приостановила работу дипмиссии и призвала граждан покинуть республику, немецкие дипломаты из посольства эвакуированы. США приняли решение о полной эвакуации своего посольства. Сегодня его сотрудников эвакуировали в аэропорт при помощи вертолетов.

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По данным РИА Новости, российской дипмиссии ничего не угрожает. "Угроз посольству нет, эвакуация не требуется", — заявил агентству пресс-секретарь дипмиссииНикита Ищенко.

Тем временем жители массово в панике покидают Кабул на своих машинах, на улицах образовались километровые пробки.