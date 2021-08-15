Президент Афганистана сложил полномочия, жители в панике покидают Кабул
Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия, в ближайшее время он объявит об отставке. Как и обещал ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Абдул Саттар Мирзаквал, власть будет передана мирным путем, через формирование переходного правительства совместно с запрещенной в России террористической организацией "Талибан".
Главой переходного правительства Афганистана будет назначен бывший глава МВД Афганистана и экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на местные СМИ.
Еще за несколко дней до захвата талибами Кабула многие страны временно закрыли свои консульства. Сегодня Германия приостановила работу дипмиссии и призвала граждан покинуть республику, немецкие дипломаты из посольства эвакуированы. США приняли решение о полной эвакуации своего посольства. Сегодня его сотрудников эвакуировали в аэропорт при помощи вертолетов.
Фото из соцсети
По данным РИА Новости, российской дипмиссии ничего не угрожает. "Угроз посольству нет, эвакуация не требуется", — заявил агентству пресс-секретарь дипмиссииНикита Ищенко.
Тем временем жители массово в панике покидают Кабул на своих машинах, на улицах образовались километровые пробки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
пьють...
героине сидят, те моджахеды.. Гашиш нюхают...
Сначала, лизнув .опу пиндосам, объявили Талибан запрещённой террористической организацией, помогая "каолиции" и логистикой (вплоть до создания амерской базы в Ульяновске) и транспортом, а теперь "спокойно, чётко" лижем то же место маджохедам. Это по-нашему, то есть, по-б.ядски! Следующим "ходом конём" будет приемник ВВП, некто Хаснуллин, к тому времени - уполномоченный полпред Талибана в России (если они к тому моменту не обезглавят его за коррупцию).
Оно и поделом!
Один парень служил на границе с Афганом его Стрелков знает, и они там увидели что вертушки летят с афгана, они их завалили из зенитки а они в СНГ и РФ партию героина везли все было согласовано по линии ООН, МИД и МВД под видом гумпомощи, кипишь страшный поднялся. Его быстро из армии уволили чтобы молчал в тряпочку вот вам и Талибан там все повязаны и в доле на самых верхах в бывших республиках и в кремле крышеватели.
А кто в РФ крышует наркотрафик? МВД и делится с кремлем вот круг и замкнулся.