Президент Афганистана сложил полномочия, жители в панике покидают Кабул

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия, в ближайшее время он объявит об отставке. Как и обещал ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Абдул Саттар Мирзаквал, власть будет передана мирным путем, через формирование переходного правительства совместно с запрещенной в России террористической организацией "Талибан".

Главой переходного правительства Афганистана будет назначен бывший глава МВД Афганистана и экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на местные СМИ.

Еще за несколко дней до захвата талибами Кабула многие страны временно закрыли свои консульства. Сегодня Германия приостановила работу дипмиссии и призвала граждан покинуть республику, немецкие дипломаты из посольства эвакуированы. США приняли решение о полной эвакуации своего посольства. Сегодня его сотрудников эвакуировали в аэропорт при помощи вертолетов.

Фото из соцсети

По данным РИА Новости, российской дипмиссии ничего не угрожает.  "Угроз посольству нет, эвакуация не требуется", — заявил агентству пресс-секретарь дипмиссииНикита Ищенко.

Тем временем жители массово в панике покидают Кабул на своих машинах, на улицах образовались километровые пробки.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.08.2021, 01:46
    Гость: Во-во!

    Сначала, лизнув .опу пиндосам, объявили Талибан запрещённой террористической организацией, помогая "каолиции" и логистикой (вплоть до создания амерской базы в Ульяновске) и транспортом, а теперь "спокойно, чётко" лижем то же место маджохедам. Это по-нашему, то есть, по-б.ядски! Следующим "ходом конём" будет приемник ВВП, некто Хаснуллин, к тому времени - уполномоченный полпред Талибана в России (если они к тому моменту не обезглавят его за коррупцию).
    Оно и поделом!

  4. 16.08.2021, 01:33
    Гость: 007

    Один парень служил на границе с Афганом его Стрелков знает, и они там увидели что вертушки летят с афгана, они их завалили из зенитки а они в СНГ и РФ партию героина везли все было согласовано по линии ООН, МИД и МВД под видом гумпомощи, кипишь страшный поднялся. Его быстро из армии уволили чтобы молчал в тряпочку вот вам и Талибан там все повязаны и в доле на самых верхах в бывших республиках и в кремле крышеватели.

Все комментарии (59)
Выбор читателей
Русофобская патетика Кравчука: почему экс-президент Украины грязно врет о России
Не говори по-русски или умри: как аукается в Киргизии распад СССР
Не говори по-русски или умри? Как аукается в Киргизии распад СССР
Министр обороны РФ
Шойгу назвал разложение общества основной опасностью для любой страны
В Казахстане русских заставляют извиняться на камеру
Избранное
Техосмотр по-новому: как накануне выборов разозлить 40 миллионов граждан
«Не можем работать, а федералы могут»: в Бурятии вспыхнул протест против половинчатых запретов
Геномные изменения человеческих эмбрионов - шаг вперед
«Эрдоган мечтает захватить пол-России. А чиновники ублажают мигрантов: Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕврАзЭС»
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле
Дайте танки вместо выборов!
Созаемщик и его роль в получении ипотечного кредита
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Роковая роль Светланы Светличной
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть четвертая
Кинопремьера «Самый Новый год»: как выживали наши родители в смутном 1992-м