Глава МВД Афганистана пообещал мирную смену власти без штурма Кабула
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Сегодня утром движение "Талибан" (запрещено в РФ) вошло в Кабул, однако боевики не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. Также талибы пообещали всем военным и чиновникам амнистию.
Телеканал Al Arabiya, со ссылкой на свои источники, утверждает, что талибы сейчас проводят переговоры в президентском дворце в Кабуле. По данным телеканала, передача власти в Афганистане произойдет сегодня, 15 августа, пишет "Коммерсант".
Также талибы гарантировали безопасность посольства России в Кабуле, заявив, что их политика "заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для кремля срочно закупили Кораны и чинуши пытаются их освоить, но дело идет туго мозгов не хватает чтобы вникнуть. Если они все один раз уже предали заветы компартии то также легко предадут и православие. Скоро всех их увидим не в храмах а в мечетях.
Мадам, варите щи.
Снова "Руские, вернитесь!'
Да нет у меня ни малейшего желания!
Если правила нашей жизни сочиняют неправильные люди, то жить по таким правилам неправильно, эт не жизнь, а сплошное штрафообдирание...
На фоне быстрого падения Кабула проводить параллели Афганистана с Украиной не уместно. Запад и Штаты вряд ли откажутся от Украины так как это наилучший таран против РФ и плацдарм для нападения. Если американцы также сделают ручкой украинскому режиму, то для РФ и Украины ничего хорошего не светит. Потому что на Украине единственная боеспособная сила это фашистские нацбатаьоны, они воспользуются ситуацией и захватят окончательно власть и устроят повсеместный террор. Нынешнее украинские власти и так представляют их интересы, но не до конца. А надежда на то что некое ополчение Донбасса как то себя проявит иллюзорные, они реально не представляют никакой военной силы и дальше Донбасса не двинутся. Они могут только частично контролировать ситуацию в ДНР и ЛНР вдоль линии фронта и всё, украинскому режиму они угрожать никак не могут. Поэтому уход Запада и Америки из Украины крайне невыгоден России, с ними можно хоть как-то о чем-то договариваться. Никаких про российских сил на Украине нет и не создавалось. Кремль интересовала только газовая труба, её и поддерживали а больше ничего и некого.