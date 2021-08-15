Глава МВД Афганистана пообещал мирную смену власти без штурма Кабула

12:53 15.08.2021

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Сегодня утром движение "Талибан" (запрещено в РФ) вошло в Кабул, однако боевики не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. Также талибы пообещали всем военным и чиновникам амнистию.

Телеканал Al Arabiya, со ссылкой на свои источники, утверждает, что талибы сейчас проводят переговоры в президентском дворце в Кабуле. По данным телеканала, передача власти в Афганистане произойдет сегодня, 15 августа, пишет "Коммерсант".

Также талибы гарантировали безопасность посольства России в Кабуле, заявив, что их политика "заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств".