Россия эвакуирует часть сотрудников посольства в Кабуле

Россия эвакуирует часть сотрудников посольства в Кабуле. Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, сейчас в посольстве находятся около 100 человек. "Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", - уточнил он. 

Кабулов уточнил, что захват столицы Афганистана талибами стал для России "неожиданностью". В РФ считали, что афганская армия "какое-то время сможет оказывать сопротивление". 

"Но видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле", - сказал он. 

Россия не будет спешить с решением о признании талибов, все будет зависеть от их действий, пояснил Кабулов. При этом у Москвы в Афганистане есть запасной план действий.

"У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану "А", если брать вашу терминологию", — пояснил он. 

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.08.2021, 15:20
    Гость: Да

    Три человека погибли в аэропорту Кабула, упав с американского самолёта, точнее, с шасси, за которое они зацепились, чтобы улететь из Афганистана.

    Да уж... Отчаяние на максимуме..

  2. 16.08.2021, 14:42
    Гость: Анна

    В РФ считали, что афганская армия "какое-то время сможет оказывать сопротивление". видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле"
    __________________--
    А не надо пресмыкаться перед американцами и англичанами. Я давно заметила наши думают,что все американское-не весь что и во всем подражают американцам.Совковая закваска. Ушло их время.

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