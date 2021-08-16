11:16 16.08.2021

Россия эвакуирует часть сотрудников посольства в Кабуле. Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, сейчас в посольстве находятся около 100 человек. "Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", - уточнил он.

Кабулов уточнил, что захват столицы Афганистана талибами стал для России "неожиданностью". В РФ считали, что афганская армия "какое-то время сможет оказывать сопротивление".

"Но видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле", - сказал он.

Россия не будет спешить с решением о признании талибов, все будет зависеть от их действий, пояснил Кабулов. При этом у Москвы в Афганистане есть запасной план действий.

"У нас план "Б" всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану "А", если брать вашу терминологию", — пояснил он.

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну.