США приостановили эвакуацию из Кабула из-за хаоса на летном поле

Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, чтобы расчистить летное поле, сообщает РИА Новости.

Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту афганцев, пытающихся сбежать от запрещенного в России террористического "Талибана", люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.

Источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.

Ранее в афганских СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают предположительно афганцы, которые пытались улететь из страны, зацепившись за шасси.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.08.2021, 01:22
    Гость: карлосу

    служить надо было не американцам а своему народу и своей стране Надо было защищать страну от талибов с оружием в руках а не сдавать им города без единого выстрела а потом бегать по летному полю в надежде улететь из страны Если ты сам не готов защищать свою страну то не надейся что кто-нибудь сделает это за тебя

  3. 16.08.2021, 18:10
    Гость: P

    Свободней пещерного дикаря вообще никого нет - делай что хочешь, пока другой более сильный и свободный дикарь не раскроит тебе голову каменным топором.
    На Диком (свободном) Западе победил всех не самый быстрый стрелок, а те, кто лучше умел договариваться и объединяться, т.е. федералы, согласовавшие между собой свод гражданских законов.
    Моральные законы/принципы (ограничители свободных животных инстинктов в человеке) ещё более важная система "несвободы", превращающая гуманоида в Человека... осознающего и осваивающего внутри себя уже не биологические законых джунглей, а универсальные законы Вселенной, следование которым и определит победитля в соц. соревновании в пределах земной цивилизации, т.е. эволюции ... Человека ... ...)))...

  4. 16.08.2021, 18:08
    Гость: Вас еще не уволили за отказ от укола?

    боюсь, что реванш различных ...истов у нас вы просто проспали.
    ошейник из запретов уже затянут вашей шее:)

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