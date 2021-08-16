США приостановили эвакуацию из Кабула из-за хаоса на летном поле
Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, чтобы расчистить летное поле, сообщает РИА Новости.
Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту афганцев, пытающихся сбежать от запрещенного в России террористического "Талибана", люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.
Источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.
Ранее в афганских СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают предположительно афганцы, которые пытались улететь из страны, зацепившись за шасси.
Комментарии читателей Оставить комментарий
служить надо было не американцам а своему народу и своей стране Надо было защищать страну от талибов с оружием в руках а не сдавать им города без единого выстрела а потом бегать по летному полю в надежде улететь из страны Если ты сам не готов защищать свою страну то не надейся что кто-нибудь сделает это за тебя
И нечего тут ёрничать кто больше на мальчиша-плохиша смахивает
Свободней пещерного дикаря вообще никого нет - делай что хочешь, пока другой более сильный и свободный дикарь не раскроит тебе голову каменным топором.
На Диком (свободном) Западе победил всех не самый быстрый стрелок, а те, кто лучше умел договариваться и объединяться, т.е. федералы, согласовавшие между собой свод гражданских законов.
Моральные законы/принципы (ограничители свободных животных инстинктов в человеке) ещё более важная система "несвободы", превращающая гуманоида в Человека... осознающего и осваивающего внутри себя уже не биологические законых джунглей, а универсальные законы Вселенной, следование которым и определит победитля в соц. соревновании в пределах земной цивилизации, т.е. эволюции ... Человека ... ...)))...
боюсь, что реванш различных ...истов у нас вы просто проспали.
ошейник из запретов уже затянут вашей шее:)
Вот чем заканчивается служение США... Очень поучительно...