США приостановили эвакуацию из Кабула из-за хаоса на летном поле

16:41 16.08.2021

Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула, чтобы расчистить летное поле, сообщает РИА Новости.

Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту афганцев, пытающихся сбежать от запрещенного в России террористического "Талибана", люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.

Источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.

Ранее в афганских СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают предположительно афганцы, которые пытались улететь из страны, зацепившись за шасси.