Афганская диаспора заявила о большом количестве желающих приехать в Россию

17:11 19.08.2021

В Афганистане есть большое количество местных жителей, которые хотели бы переехать в Россию. Но технической возможности вывезти их пока нет.

"Сейчас обстановка в Афганистане сложная. Желающих приехать в Россию достаточно много, но поскольку технических возможностей (гражданские рейсы в аэропорту Кабула приостановлены) нет, мы не может пока ответить на эти обращения и просьбы", - сообщил "Интерфаксу" президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

По его словам, среди тех, кто обращается в диаспору, есть и граждане России афганского происхождения, которых сейчас в стране несколько сотен человек. "Посольство обещало, что поможет им при первой возможности приехать в Россию. Такие обращения к нам тоже есть", - сказал он.

По мнению собеседника агентства, в связи со сложившейся ситуацией в Афганистане основной наплыв мигрантов ожидается в Узбекистане и Таджикистане, в эти страны могут приехать "тысячи людей". "Затем какая-то часть из них может перебраться в Россию", - добавил он.

Ранее российский посол Дмитрий Жирнов сообщил, что граждане РФ афганского происхождения обращаются в посольство России в Кабуле с просьбой об их возращении на родину. По его словам, дипмиссия постарается им помочь.