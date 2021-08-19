Афганская диаспора заявила о большом количестве желающих приехать в Россию

В Афганистане есть большое количество местных жителей, которые хотели бы переехать в Россию. Но  технической возможности вывезти их пока нет.

"Сейчас обстановка в Афганистане сложная. Желающих приехать в Россию достаточно много, но поскольку технических возможностей (гражданские рейсы в аэропорту Кабула приостановлены) нет, мы не может пока ответить на эти обращения и просьбы", - сообщил "Интерфаксу" президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

По его словам, среди тех, кто обращается в диаспору, есть и граждане России афганского происхождения, которых сейчас в стране несколько сотен человек. "Посольство обещало, что поможет им при первой возможности приехать в Россию. Такие обращения к нам тоже есть", - сказал он.

По мнению собеседника агентства, в связи со сложившейся ситуацией в Афганистане основной наплыв мигрантов ожидается в Узбекистане и Таджикистане, в эти страны могут приехать "тысячи людей". "Затем какая-то часть из них может перебраться в Россию", - добавил он.

Ранее российский посол Дмитрий Жирнов сообщил, что граждане РФ афганского происхождения обращаются в посольство России в Кабуле с просьбой об их возращении на родину. По его словам, дипмиссия постарается им помочь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.08.2021, 22:46
    Гость: www

    С желанием переехать в Россию, обращаются в свою диаспору. Диаспоры, кланы, семьи- власть в России?

  2. 19.08.2021, 22:31
    Гость: Wrangell

    Ага, в Москву приедут толпы моджахедов, которых несколько десятилетий запад вместе с саудитами тренировал против России.
    А посольство им поможет.
    Моджахедам помочь это ведь святое дело.
    Правда, местным жителям потом из Москвы придётся бежать, как западным войскам из Кабула.
    Может этих моджахедов сразу в Кремль и в Думу заселить, чтобы разобрались с коррупцией..?

  3. 19.08.2021, 21:56
    Гость: Парадокс!

    Русские живут как не в своей стране, а кто-то за них решает кого поселить на их земле!..

  4. 19.08.2021, 21:36
    Гость: А чего ту да россиянку понесло?

    Наверное когда хватилась уже поздно было? Интересно, как будет на афганском уа-уа?

  5. 19.08.2021, 21:30
    Гость: Иван Иваныч

    Давайте ребята. А то своих, с немытыми рожами, которые, "пюрювет уважяемый, купи дыню" нам так не хватает. Истосковались...

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