Производитель «КовиВака» подал документы на одобрение в Южной Корее

11:32 20.08.2021

Агентство по безопасности продуктов питания и лекарств Южной Кореи получило заявку на рассмотрение для одобрение российской вакцины «КовиВак», которую выпускает Центр им. Чумакова. Об этом пишет Reuters. В то же время южнокорейское агентство уточнило, что пока не собирается приобретать этот препарат.

В апреле 2021 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением другой вакцины, «Спутник V», заявил о подписании с южнокорейской биотехнологической компанией GL Rapha и компанией ISU ABXIS соглашения о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в стране. Для выпуска «Спутника V» в Корее компания GL Rapha минувшей зимой организовала консорциум из восьми ведущих фармацевтических компаний.

Осенью прошлого года РФПИ сообщал, что совместно с GL Rapha намерен произвести в стране более 150 млн доз «Спутник V».

Ранее глава Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что российская вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта». «КовиВак» вводится двумя дозами с паузой в две недели. Как отметил Ишмухаметов, эффективность вакцины в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%.