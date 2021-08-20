Производитель «КовиВака» подал документы на одобрение в Южной Корее

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Агентство по безопасности продуктов питания и лекарств Южной Кореи получило заявку на рассмотрение для одобрение российской вакцины «КовиВак», которую выпускает Центр им. Чумакова. Об этом пишет Reuters. В то же время южнокорейское агентство уточнило, что пока не собирается приобретать этот препарат.

В апреле 2021 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением другой вакцины, «Спутник V», заявил о подписании с южнокорейской биотехнологической компанией GL Rapha и компанией ISU ABXIS соглашения о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в стране. Для выпуска «Спутника V» в Корее компания GL Rapha минувшей зимой организовала консорциум из восьми ведущих фармацевтических компаний.

Осенью прошлого года РФПИ сообщал, что совместно с GL Rapha намерен произвести в стране более 150 млн доз «Спутник V». 

Ранее глава Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что российская вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта». «КовиВак» вводится двумя дозами с паузой в две недели. Как отметил Ишмухаметов, эффективность вакцины в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.08.2021, 13:47
    Гость: Что-то напоминает.

    Типа, регистрация Грудинина на выборы в Госдуму. Стереотип поведения паханов прёт, как уши у зайца! (Хотя, Грудинин вряд ли двинет в Сейм Литвы)

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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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