Талибы предложили экс-президенту Гани амнистию и возвращение в Афганистан

Лидеры движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили амнистию для всех чиновников бывшего правительства Афганистана, а том числе и для экс-президента страны Ашрафа Гани и вице-президента Амрула Салеха, пишет РИА Новости.

"Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и Хамдуллу Мохиба (советника президента по безопасности. — прим. ред.). Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека", — заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани пакистанскому телеканалу Geo TV.

Хаккани отметил, что вражды между талибами и бывшим президентом страны и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет.  Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать.

"Все афганцы — наши братья, и, следовательно, они могут вернуться в страну. Единственной причиной нашей вражды было стремление изменить систему. Теперь система изменилась", — резюмировал он.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.08.2021, 17:40
    Гость: личный опыт

    "22.08.2021.Пообещавшие соблюдать права женщин Талибы сожгли женщину из-за невкусного обеда"
    ---------------------
    ха-ха-ха... достойные ученики геббельса собрались в пиндоских СМИ.

  4. 23.08.2021, 16:15
    Гость: учение Талибана верно потому,что оно истинно!

    (!)23 июля 2021 года "Талибы – вменяемые люди"./ Лавров/
    (!)16 августа 2021года Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал талибов позитивными и адекватными
    (!)19 августа 2021года Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане: "Талибы взялись за наведение порядка".
    Представитель талибов Сухайль Шахин сказал в интервью BBC, что все наказания в Афганистане, включая казни,отрубание конечностей или забивание камнями,будут проводиться только по решению шариатского суда.Ну это же не фашисты какие-нибудь,а адекватные люди!
    А теперь внимание!Создавая "адекватный" порядок еще 15 августа боевики заявляли, что не собираются кому-либо мстить и устраивать показательные расправы над сторонниками прежней власти.:
    Талибы в Афганистане сожгли парк с аттракционами в Мазари-Шарифе и футбольный парк в Шебергане.
    18.08 2021 .Журналисты сообщили о публичной казни афганских военных талибами на стадионе в Кандагаре
    22.08.2021.Пообещавшие соблюдать права женщин Талибы сожгли женщину из-за невкусного обеда
    И вот (!)23 августа 2021года "Талибы предложили экс-президенту Гани амнистию и возвращение в Афганистан

  5. 23.08.2021, 15:18
    Гость: личный опыт

    Ха-ха-ха...
    Смешные эти "талибы". Взяли бы штурмом аэропорт, захватили в плен 500-700 пиндосов, бидон лично бы все эти слитки в Кабул доставил.
    Пролюбят, короче, талибы свою победу и Афганистан в целом.
    Впрочем, все логично.
    Судьба всегда дает шанс, один шанс.
    СССР пытался вытащить Афганистан из средневековья в нормальную цивилизованную жизнь, муллы были против.
    Теперь все, аллес.
    Что заслужили, то и получили.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Лех Валенса
Советскую систему разрушили тайные агенты КГБ
Москва, основанная выдуманным монгольским ханом, «финно-угры» и «украденное» имя русских
«Афганистан - новый Атилла цивилизации. Перед лицом Атиллы двадцать первого века Запад капитулировал»
Падение Америки только добавляет России проблем
Избранное
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Пять причин, почему это плохая идея
«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?
Виды декоративных изделий и их орнаменты
«Через Путина Байден опускает РФ на периферию мировой экономики, а значит, и мировой политики»
Angel «A Woman's Diary Chapter II»
«Человечество так устало созидать и вообще – делать, что занялось "разбором полётов", ушло в печальку, нашло резон для не-деяния»
Восхитительная дурнушка Барбра Стрейзанд
Кавказские Минеральные Воды: от «русского Баден-Бадена» к крупнейшему бальнеокурорту страны
Мастера на все руки: военнослужащие продемонстрировали кулинарные навыки на конкурсе «Армейский запас-2021»
Стремление быть отличном: хорошо или плохо