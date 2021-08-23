Талибы предложили экс-президенту Гани амнистию и возвращение в Афганистан
Лидеры движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили амнистию для всех чиновников бывшего правительства Афганистана, а том числе и для экс-президента страны Ашрафа Гани и вице-президента Амрула Салеха, пишет РИА Новости.
"Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и Хамдуллу Мохиба (советника президента по безопасности. — прим. ред.). Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека", — заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани пакистанскому телеканалу Geo TV.
Хаккани отметил, что вражды между талибами и бывшим президентом страны и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать.
"Все афганцы — наши братья, и, следовательно, они могут вернуться в страну. Единственной причиной нашей вражды было стремление изменить систему. Теперь система изменилась", — резюмировал он.
15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.
Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».
Комментарии читателей Оставить комментарий
вытащит.
"22.08.2021.Пообещавшие соблюдать права женщин Талибы сожгли женщину из-за невкусного обеда"
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ха-ха-ха... достойные ученики геббельса собрались в пиндоских СМИ.
Сейчас кто бы Россию из средневековья вытащил...
(!)23 июля 2021 года "Талибы – вменяемые люди"./ Лавров/
(!)16 августа 2021года Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал талибов позитивными и адекватными
(!)19 августа 2021года Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане: "Талибы взялись за наведение порядка".
Представитель талибов Сухайль Шахин сказал в интервью BBC, что все наказания в Афганистане, включая казни,отрубание конечностей или забивание камнями,будут проводиться только по решению шариатского суда.Ну это же не фашисты какие-нибудь,а адекватные люди!
А теперь внимание!Создавая "адекватный" порядок еще 15 августа боевики заявляли, что не собираются кому-либо мстить и устраивать показательные расправы над сторонниками прежней власти.:
Талибы в Афганистане сожгли парк с аттракционами в Мазари-Шарифе и футбольный парк в Шебергане.
18.08 2021 .Журналисты сообщили о публичной казни афганских военных талибами на стадионе в Кандагаре
22.08.2021.Пообещавшие соблюдать права женщин Талибы сожгли женщину из-за невкусного обеда
И вот (!)23 августа 2021года "Талибы предложили экс-президенту Гани амнистию и возвращение в Афганистан
Ха-ха-ха...
Смешные эти "талибы". Взяли бы штурмом аэропорт, захватили в плен 500-700 пиндосов, бидон лично бы все эти слитки в Кабул доставил.
Пролюбят, короче, талибы свою победу и Афганистан в целом.
Впрочем, все логично.
Судьба всегда дает шанс, один шанс.
СССР пытался вытащить Афганистан из средневековья в нормальную цивилизованную жизнь, муллы были против.
Теперь все, аллес.
Что заслужили, то и получили.