Талибы предложили экс-президенту Гани амнистию и возвращение в Афганистан

12:50 23.08.2021

Лидеры движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявили амнистию для всех чиновников бывшего правительства Афганистана, а том числе и для экс-президента страны Ашрафа Гани и вице-президента Амрула Салеха, пишет РИА Новости.

"Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и Хамдуллу Мохиба (советника президента по безопасности. — прим. ред.). Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека", — заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани пакистанскому телеканалу Geo TV.

Хаккани отметил, что вражды между талибами и бывшим президентом страны и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать.

"Все афганцы — наши братья, и, следовательно, они могут вернуться в страну. Единственной причиной нашей вражды было стремление изменить систему. Теперь система изменилась", — резюмировал он.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».