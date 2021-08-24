В Токио официально начались Паралимпийские игры

В японском городе Токио официально стартовали летние Паралимпийские игры-2020 (пройдут с 24 августа по 5 сентября). Об открытии Игр объявил Император Японии Нарухито.

Отмечается, что церемония открытия прошла на Национальном стадионе Токио без зрителей. Также зрителей не будет и на аренах во время выступлений спортсменов.

По словам организаторов, в качестве основной темы для церемонии открытия выбран концепт «We Have Wings» (с англ. «У нас есть крылья»). Они считают, что данная тема поможет повысить осведомленность относительно мужества паралимпийцев, которые пытаются «расправить крылья вне зависимости от того, откуда дует ветер».

Помимо национальных команд, в Паралимпиаде принимает участие и состоящая из шести атлетов Паралимпийская Команда Беженцев, сообщает «Интерфакс».

В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена, которые выступят в 19 видах спорта под флагом Паралимпийского комитета России.

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