Вице-президент Афганистана заявил о готовности противостоять талибам

21:36 30.08.2021

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех в письме изданию Der Spiegel выразил готовность вместе с Фронтом национального сопротивления Афганистана противостоять в провинции Панджшер террористам «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Географически мы изолированы, но политически и морально Афганистан с нами, и он никогда не станет "Талибанистаном"», - написал Салех.

Также Салех обвинил Белый дом в «наивности, усталости и близорукости», отметив, что действия американской администрации привели к тому, что теперь страдают ее репутация, авторитет и положение в мире, сообщает «Интерфакс». Кроме того Салех обвинил сбежавшего из страны бывшего президента Ашрафа Гани в предательстве.

По словам Салеха, выход из сложившейся ситуации все еще есть. Он считает, что для этого мировому сообществу нужно потребовать политического урегулирования в Афганистане, а также признать и поддержать Национальное сопротивление в Панджшере.

Напомним, в Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. В настоящее время это последняя провинция в стране, которую не контролируют террористы. Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления.