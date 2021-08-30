Вице-президент Афганистана заявил о готовности противостоять талибам

Амрулла Салех

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех в письме изданию Der Spiegel выразил готовность вместе с Фронтом национального сопротивления Афганистана противостоять в провинции Панджшер террористам «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Географически мы изолированы, но политически и морально Афганистан с нами, и он никогда не станет "Талибанистаном"», - написал Салех.

Также Салех обвинил Белый дом в «наивности, усталости и близорукости», отметив, что действия американской администрации привели к тому, что теперь страдают ее репутация, авторитет и положение в мире, сообщает «Интерфакс». Кроме того Салех обвинил сбежавшего из страны бывшего президента Ашрафа Гани в предательстве.

По словам Салеха, выход из сложившейся ситуации все еще есть. Он считает, что для этого мировому сообществу нужно потребовать политического урегулирования в Афганистане, а также признать и поддержать Национальное сопротивление в Панджшере.

Напомним, в Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. В настоящее время это последняя провинция в стране, которую не контролируют  террористы. Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.08.2021, 23:34
    Гость: НАрмальный пацан

    Мало ли, что он заявил. Рожа политика, а не воина. В переводе на человечий язык, его заява звучит "поможите, кто чем может, долго не провыёживаюсь".
    Его "готовность" до первого транша. Или до первой плюхи.

  2. 30.08.2021, 22:16
    Гость: Как и

    предсказывали политологи, сейчас в Афганистане начнется гражданская война.
    А Вовочка решил туда сразу влезть, типа, для восстановления экономики.
    Этот козел лучше бы занялся своей экономикой.

  3. 30.08.2021, 22:15
    Гость: Будем нашим помогать

    Территория современного Панджшера находилась под властью Бухарского ханства с начала XVI до середины XVIII века. Великая Бухара должна быть восстановлена.

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