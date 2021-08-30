Вице-президент Афганистана заявил о готовности противостоять талибам
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех в письме изданию Der Spiegel выразил готовность вместе с Фронтом национального сопротивления Афганистана противостоять в провинции Панджшер террористам «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ).
«Географически мы изолированы, но политически и морально Афганистан с нами, и он никогда не станет "Талибанистаном"», - написал Салех.
Также Салех обвинил Белый дом в «наивности, усталости и близорукости», отметив, что действия американской администрации привели к тому, что теперь страдают ее репутация, авторитет и положение в мире, сообщает «Интерфакс». Кроме того Салех обвинил сбежавшего из страны бывшего президента Ашрафа Гани в предательстве.
По словам Салеха, выход из сложившейся ситуации все еще есть. Он считает, что для этого мировому сообществу нужно потребовать политического урегулирования в Афганистане, а также признать и поддержать Национальное сопротивление в Панджшере.
Напомним, в Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. В настоящее время это последняя провинция в стране, которую не контролируют террористы. Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мало ли, что он заявил. Рожа политика, а не воина. В переводе на человечий язык, его заява звучит "поможите, кто чем может, долго не провыёживаюсь".
Его "готовность" до первого транша. Или до первой плюхи.
предсказывали политологи, сейчас в Афганистане начнется гражданская война.
А Вовочка решил туда сразу влезть, типа, для восстановления экономики.
Этот козел лучше бы занялся своей экономикой.
Территория современного Панджшера находилась под властью Бухарского ханства с начала XVI до середины XVIII века. Великая Бухара должна быть восстановлена.