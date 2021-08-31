США завершили вывод войск из Афганистана

09:00 31.08.2021

Армия США завершила вывод своего контингента из Афганистана, сообщает CNN со ссылкой на главу Центрального командования ВС США Фрэнка Маккензи.

Согласно заявлению Маккензи, последние американские военные самолеты покинули Кабул. На их борту находилась последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов.

"Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев", - сказал Маккензи.

Отмечается, что аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, находившимся под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что нацелен на то, что операция по эвакуации из Кабула завершится 31 августа. Он отмечал, что возможность завершения миссии США в Афганистане к этой дате будет зависеть от продолжения координации усилий с движением "Талибан".

США подписали соглашение с движением "Талибан", которое в настоящее время взяло под контроль Афганистан, при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года. Тогда США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий.

В свою очередь Байден, придя к власти, изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Между тем, талибы же предупредили, что не потерпят иностранного военного присутствия в Афганистане после 31 августа. Кроме того, в движении "Талибан" заявили, что не намерены разрешать продолжение в аэропорте Кабула американской операции по срочной эвакуации гражданских лиц после 31 августа.