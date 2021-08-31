США завершили вывод войск из Афганистана
Армия США завершила вывод своего контингента из Афганистана, сообщает CNN со ссылкой на главу Центрального командования ВС США Фрэнка Маккензи.
Согласно заявлению Маккензи, последние американские военные самолеты покинули Кабул. На их борту находилась последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов.
"Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев", - сказал Маккензи.
Отмечается, что аэропорт Кабула был последним объектом в Афганистане, находившимся под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).
Ранее президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что нацелен на то, что операция по эвакуации из Кабула завершится 31 августа. Он отмечал, что возможность завершения миссии США в Афганистане к этой дате будет зависеть от продолжения координации усилий с движением "Талибан".
США подписали соглашение с движением "Талибан", которое в настоящее время взяло под контроль Афганистан, при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года. Тогда США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий.
В свою очередь Байден, придя к власти, изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.
Между тем, талибы же предупредили, что не потерпят иностранного военного присутствия в Афганистане после 31 августа. Кроме того, в движении "Талибан" заявили, что не намерены разрешать продолжение в аэропорте Кабула американской операции по срочной эвакуации гражданских лиц после 31 августа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Парады устраивать. И 5 побед в год объявлять. В Сирии тренировались не зря.
Талибы не остановятся. Что петь будем через пару лет?
арифметика неверная.
сша активно применяли немников, которые НЕ фигурируют в официальной сатстике.
где 8-9тыс погибших амеров в афгане.
это не считая "союзников" по нато соучаствовавших в окупации по Сфабрикованному поводу.
при этом надо учитывать, что рф активно Помогала империи в окупации афганистана.
сша же в свое время, активно вооружали и финансировали Терроризм в афганистане, впрочем как и сегодня.
всякий раз когда пендосов взрывали, тут же начиналась истерика что эрефия мол поддерживает сопротивление окупационной армии и всякий раз рф испуганно клялась что ни ни, ни сном ни духом.
представим себе, каковы были бы потери сша в афгане, если бы москва Повторила бы то, что делали сша в афганистане времен афганской войны ссср..
а) если бы рф активно вооружала бы талибов новейшими пзрк..
б) если бы самолетами возились бы доллары для платы террористам
в) если бы рф платила за отрезанные головы американских солдат..
г) если бы рф напрявляла-бы диверсионные группы для осущестления террактов в афгане
д) если бы рф снабжала бы талибов развединформацией
е) если бы рф снабжала бы талибов взрывчаткой, оружием и средствами связи.
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строила бы укрепленные районы для талибов в горах и тд и тп
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вобщем учитывая что Ничего из вышеперечисленного Не Было - империя понесла довольно высокие потери.
Будто П.не американский.
О каком господа влиянии России Вы мечтаете,когда она внутри страны его не имеет и всеми средствами пытается удержаться от развала изобретая десятки ограничений для народа. Только это все работает на то ,чтобы оттянуть время (дожития), как принято сегодня говорить. Америка ,как обычно просто отряхнётся и будет жить дальше ,как ни в чём небывало.Я это знаю и вижу с 50х. Ведь это моя родина. О России здесь и не думают, знают что там очень холодно -Siberia.