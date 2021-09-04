Байден приказал рассекретить документы, связанные с 11 сентября
Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании и обнародовании правительственных документов, связанных с атаками 11 сентября 2001 года.
В документе предписывается Минюсту и другим ведомствам вести надзор за рассекречиванием документов, связанных с расследованиями атак ФБР. Также в указе говорится, что генеральный прокурор США должен обнародовать документы в течение шести месяцев, пишет РБК.
Байден пояснил, что таким образом он выполняет данное им предвыборное обещание. «Когда я баллотировался в президенты, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года, — сказал Байден. — По мере приближения 20-летия этого трагического дня я соблюдаю это обязательство».
В августе раскрытия ранее засекреченных документов об атаках потребовали родственники жертв терактов, а также тех, кто выжил и участвовал в спасении людей. Около 1,8 тыс. человек написали Байдену письмо, потребовав от него не участвовать в памятных мероприятиях, если он не даст указание рассекретить документы. Они полагают, что в них содержится информация, позволяющая доказать причастность руководства Саудовской Аравии к терактам. Авторы письма написали, что в течение 20 лет Минюст и ФБР «активно пытались сохранить эту информацию в секрете», и указали на то, что их терпение «подошло к концу».
Комментарии читателей Оставить комментарий
всегда требовали представить эти документы, а в ответ ТИШИНА!
Петров и Боширов?
Это всё называлось "controlled demolition", то есть "управляемый снос" теми, кто ... это всё застраховал ... Ищите женщину ... Шерше ля фам ...
Не, Путин запретил.
"ви нэвэ вэнт ту зэ муун" - хау воуд ю ноу