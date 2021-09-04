Байден приказал рассекретить документы, связанные с 11 сентября

09:30 4.09.2021

Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании и обнародовании правительственных документов, связанных с атаками 11 сентября 2001 года.

В документе предписывается Минюсту и другим ведомствам вести надзор за рассекречиванием документов, связанных с расследованиями атак ФБР. Также в указе говорится, что генеральный прокурор США должен обнародовать документы в течение шести месяцев, пишет РБК.

Байден пояснил, что таким образом он выполняет данное им предвыборное обещание. «Когда я баллотировался в президенты, я взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических атаках на Америку 11 сентября 2001 года, — сказал Байден. — По мере приближения 20-летия этого трагического дня я соблюдаю это обязательство».

В августе раскрытия ранее засекреченных документов об атаках потребовали родственники жертв терактов, а также тех, кто выжил и участвовал в спасении людей. Около 1,8 тыс. человек написали Байдену письмо, потребовав от него не участвовать в памятных мероприятиях, если он не даст указание рассекретить документы. Они полагают, что в них содержится информация, позволяющая доказать причастность руководства Саудовской Аравии к терактам. Авторы письма написали, что в течение 20 лет Минюст и ФБР «активно пытались сохранить эту информацию в секрете», и указали на то, что их терпение «подошло к концу».