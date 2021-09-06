Япония выступила против создания особой экономической зоны на Курилах

08:50 6.09.2021

Япония выступила против планов России о создании особой экономической зоны на Курильских островах, пишет РИА Новости.

По словам генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като, этот шаг Москвы "не совпадает с позицией Токио".

"Введение особой экономической зоны для экономического освоения территорий, включающих четыре северных острова (Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), а также широкие призывы к компаниям нашей страны и компаниям третьих стран к такому экономическому освоению противоречат позиции нашей страны по четырем северным островам и духу достигнутой лидерами двух стран договоренности о совместной экономической деятельности на четырех северных островах", - заявил он, добавив, что эта ситуация "вызывает глубокое сожаление".

По словам Като, Япония сделала представление России в этой связи.

В конце минувшей недели президент Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах создадут беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освобождят от налогов на десять лет. По словам главы государства, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из России, но и иностранные инвесторы.