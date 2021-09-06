Япония выступила против создания особой экономической зоны на Курилах
Япония выступила против планов России о создании особой экономической зоны на Курильских островах, пишет РИА Новости.
По словам генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като, этот шаг Москвы "не совпадает с позицией Токио".
"Введение особой экономической зоны для экономического освоения территорий, включающих четыре северных острова (Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), а также широкие призывы к компаниям нашей страны и компаниям третьих стран к такому экономическому освоению противоречат позиции нашей страны по четырем северным островам и духу достигнутой лидерами двух стран договоренности о совместной экономической деятельности на четырех северных островах", - заявил он, добавив, что эта ситуация "вызывает глубокое сожаление".
По словам Като, Япония сделала представление России в этой связи.
В конце минувшей недели президент Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах создадут беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освобождят от налогов на десять лет. По словам главы государства, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из России, но и иностранные инвесторы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не, ну вякание Японии меняет дело. Надо отменять.
узкоглазым не надо было проигрывать войну.
Чтоби не было в дальнейшем непоняток перенести столицу страны на Курилы. Делов то.
Рот самим-то курильчанам затыкают почему?
Кто им больше посулил бы - Токио или Москва,
Вот к тому и отошли бы от "владельцев" острова!
Утверждение японцев о том, что духу достигнутой лидерами двух стран договоренности о совместной экономической деятельности на четырех северных островах противоречат призывы к компаниям Японии и компаниям третьих стран к экономическому освоению этих территорий никак не противоречат духу достигнутой лидерами двух стран договоренности о совместной экономической деятельности на четырех северных островах. Эти как раз практический шаг к такой деятельности. Никто не может ограничить Россию в привлечении третьих стран. И туда пойдут компании Китая, Южной Кореи и других стран.