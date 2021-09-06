Япония выступила против создания особой экономической зоны на Курилах

Япония выступила против планов России о создании особой экономической зоны на Курильских островах, пишет РИА Новости.

По словам генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като, этот шаг Москвы "не совпадает с позицией Токио". 

"Введение особой экономической зоны для экономического освоения территорий, включающих четыре северных острова (Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), а также широкие призывы к компаниям нашей страны и компаниям третьих стран к такому экономическому освоению противоречат позиции нашей страны по четырем северным островам и духу достигнутой лидерами двух стран договоренности о совместной экономической деятельности на четырех северных островах", - заявил он, добавив, что эта ситуация "вызывает глубокое сожаление".

По словам Като, Япония сделала представление России в этой связи.

В конце минувшей недели президент Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах создадут беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освобождят от налогов на десять лет. По словам главы государства, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из России, но и иностранные инвесторы.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.09.2021, 16:35
    Гость: предсказатель Грыша

    Чтоби не было в дальнейшем непоняток перенести столицу страны на Курилы. Делов то.

  4. 06.09.2021, 15:39
    Гость: Референдум на Курилах провести бы, как в Крыму:

    Рот самим-то курильчанам затыкают почему?
    Кто им больше посулил бы - Токио или Москва,
    Вот к тому и отошли бы от "владельцев" острова!

  5. 06.09.2021, 14:37
    Гость: НХ

    Утверждение японцев о том, что духу достигнутой лидерами двух стран договоренности о совместной экономической деятельности на четырех северных островах противоречат призывы к компаниям Японии и компаниям третьих стран к экономическому освоению этих территорий никак не противоречат духу достигнутой лидерами двух стран договоренности о совместной экономической деятельности на четырех северных островах. Эти как раз практический шаг к такой деятельности. Никто не может ограничить Россию в привлечении третьих стран. И туда пойдут компании Китая, Южной Кореи и других стран.

Все комментарии (16)
Выбор читателей
«Неспециалисты с высшим образованием»
Россия призвала мир признать на Украине факт гражданской войны
Глава ВТБ: Банки в Крыму не нужны, крымчане перебьются!
Глава ВТБ: Банки в Крыму не нужны, крымчане перебьются!
РПЦ может исправить Житие митрополита Филиппа после слов Путина о Скуратове
Избранное
«Государство отстаивает интересы убийцы и полиции»: в Кемерове не предотвратили убийство девушки, длившееся 3,5 часа
«Российское правительство послушно исполняет волю своих заокеанских хозяев. МВФ приказал повысить пенсионный возраст - и ведь повысили!»
«В августе 1991 года часть руководства партию открыто предала. Часть была арестована либо блокирована»
На авиасалоне МАКС-2021 представлен новый истребитель ОКБ «Сухой»
Аркатов: версия с «отравлением» Навального выгодна западным спецслужбам для попыток дестабилизации РФ
Земля потяжелела вдвое: впервые все, что произвел человек, превысило вес всего живого
Вопиющая историческая безграмотность: как поссорились Дудь с Ивангаем
«Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром»
Медицина фактов и достоинства: врачебная этика в период пандемии
Дежа вю: очень сильно теракт в Афганистане начинает напоминать теракт 911, который якобы совершила группировка Бен Ладена
«Поднимутся все»: куда заведет протест у горы Куштау