Лидер сопротивления талибам выступил с обращением к афганцам

Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу, призвав своих сограждан сопротивляться движению "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России).

"Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете", — приводит его слова РИА Новости.

Масуд добавил, что, если все останется как есть, то Афганистан рискует стать "отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры" и будет политически и экономически изолирован. Он также подчеркнул, что вместе с талибами воюют некие "иностранные силы", это показали столкновения в Панджере.

Ранее представители "Талибана" объявили о получении полного контроля над Панджером. Однако сопротивление опровергло эти заявления. 

На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.

Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также известного как "Панджшерский лев". Основу его войск составляют местные таджики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.09.2021, 21:22
    Гость: Если не предадут его

    Долго там сможет сидеть и портить жизнь талибам, как это делал его отец нам. Даже СССР не удалось установить там свой контроль

  2. 06.09.2021, 20:19
    Гость: ычамиываи

    не поможет воззвание, причины популярности его отца другие он был умеренный разумный и рациональный а не идеалист воспитанный на западе

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