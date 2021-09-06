Лидер сопротивления талибам выступил с обращением к афганцам

15:20 6.09.2021

Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу, призвав своих сограждан сопротивляться движению "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России).

"Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете", — приводит его слова РИА Новости.

Масуд добавил, что, если все останется как есть, то Афганистан рискует стать "отстающим, темным и далеким от какой-либо культуры" и будет политически и экономически изолирован. Он также подчеркнул, что вместе с талибами воюют некие "иностранные силы", это показали столкновения в Панджере.

Ранее представители "Талибана" объявили о получении полного контроля над Панджером. Однако сопротивление опровергло эти заявления.

На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.

Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также известного как "Панджшерский лев". Основу его войск составляют местные таджики.