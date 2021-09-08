Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября

Инаугурация нового переходного правительства Афганистана назначена на 11 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на  источник в запрещенном в России террористическом движении "Талибан".

На церемонию инаугурации приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран.

Заместитель главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар в среду направился в Катар, чтобы пригласить делегации еще ряда стран.

Официальный представитель террористического движения «Талибан»* (запрещено в России) Забихулла Муджахед огласил состав нового правительства Афганистана.

6 сентября был оглашен список членов нового правительства. Его руководителем стал Мохаммад Хасан Ахунд, который считается одним из основателей группировки. Заместителем премьера стал Абдул Гани Барадар, возглавлявший ранее ее политическое крыло. 

МВД Афганистана возглавил Сираджуддин Хаккани (сын основателя террористической "сети Хаккани", ответственной за многочисленные теракты).

 


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2021, 01:51
    Гость: Питон

    Ну вот и состоится окончательное братание кремля с талибаном до кучи к остальным отмороженным друганам типа Рамзана и Эрдогана и дата выбрана весьма символично. Как от Белоруссии требуют срочно определится она с РФ или с западом. А теперь и кремлю следует определятся он с западом или с талибаном а быть сразу и там и здесь уже не получится.

  3. 08.09.2021, 22:11
    Гость: Я дико извиняюсь! (одесск.)

    А причем правительство и Инна у Гурации?
    Инна у Гурируют президентов, но никак не министров.

  5. 08.09.2021, 20:59
    Гость: А ты записался, в члены Талибан?

    Москва приняла приглашение посетить инаугурацию нового правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

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