Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября

Ну вот и состоится окончательное братание кремля с талибаном до кучи к остальным отмороженным друганам типа Рамзана и Эрдогана и дата выбрана весьма символично. Как от Белоруссии требуют срочно определится она с РФ или с западом. А теперь и кремлю следует определятся он с западом или с талибаном а быть сразу и там и здесь уже не получится.