Пленные Гуантанамо вошли в состав объявленного талибами правительства

22:00 7.09.2021

Официальный представитель террористического движения «Талибан»* (запрещено в России) Забихулла Муджахед огласил состав нового правительства Афганистана.

Руководителем правительства стал Мохаммад Хасан Ахунд, который считается одним из основателей группировки. Заместителем премьера стал Абдул Гани Барадар, возглавлявший ранее политическое крыло «Талибана»*, сообщает РБК.

МВД Афганистана возглавил Сираджуддин Хаккани (сын основателя террористической «сети Хаккани», ответственной за многочисленные теракты), за информацию о точном местонахождении которого обещана награда $5 млн.

Министром обороны Афганистана стал сын основателя «Талибана»* Мухаммеда Омара Якуб, а внешнеполитическое ведомство возглавил Амир Хан Моттаки.

Министерство разведки возглавил Абдул Хак Васик, который в 2002-2014 годах содержался на американской военной базе в Гуантанамо. Позднее его обменяли на захваченного боевиками военнослужащего США.

Сам же представитель экстремистов Забихулла Муджахед теперь будет занимать должность заместителя министра культуры и информации.