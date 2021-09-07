Пленные Гуантанамо вошли в состав объявленного талибами правительства

Официальный представитель террористического движения «Талибан»* (запрещено в России) Забихулла Муджахед огласил состав нового правительства Афганистана.

Руководителем правительства стал Мохаммад Хасан Ахунд, который считается одним из основателей группировки. Заместителем премьера стал Абдул Гани Барадар, возглавлявший ранее политическое крыло «Талибана»*, сообщает РБК.

МВД Афганистана возглавил Сираджуддин Хаккани (сын основателя террористической «сети Хаккани», ответственной за многочисленные теракты), за информацию о точном местонахождении которого обещана награда $5 млн.

Министром обороны Афганистана стал сын основателя «Талибана»* Мухаммеда Омара Якуб, а внешнеполитическое ведомство возглавил Амир Хан Моттаки.

Министерство разведки возглавил Абдул Хак Васик, который в 2002-2014 годах содержался на американской военной базе в Гуантанамо. Позднее его обменяли на захваченного боевиками военнослужащего США.

Сам же представитель экстремистов Забихулла Муджахед теперь будет занимать должность заместителя министра культуры и информации.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Зачем люди становятся религиозными фанатиками
Зачем люди становятся религиозными фанатиками
© KM.RU, Алексей Белкин
Как выбрать лучший телевизор по цене и качеству?
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Бывший помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Избранное
12 апреля 1961 года - выдающееся достижение Советского Союза
Как лучше хранить искусственные цветы
Вопрос назрел: закон должен защитить правоохранителей и «самообороняющихся»?
Лукашенко раскритиковал новые методы борьбы за разделение славянских народов
«Хищники у корыта: правящую верхушку России составляют бюрократы и олигархи, пришедшие из ниоткуда»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом?
Четырехдневная рабочая неделя — самоубийство для России?
Украина загоняет в тупик переговоры по Донбассу
«Размен округов был ошибкой»: где меньше всего доверяют президенту и губернаторам
Граница на замке: о запрете на въезд иностранцам-русофобам