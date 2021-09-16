Глава МИД Британии лишился должности из-за своего отпуска

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в отставку министра иностранных дел Доминика Рааба, переведя его на должность государственного секретаря по вопросам юстиции. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Рааб был уволен на фоне критики, которая обрушилась на него в связи с его отпуском на острове Крит, который совпал с захватом талибами власти в Афганистане. Сообщается также, что он оставил непрочитанными тысячи электронных писем от людей, которые хотели покинуть Афганистан.

Место Рааба в правительстве Джонсона заняла Элизабет Трасс, которая занимала пост министра по международной торговле. Она станет второй в истории страны женщиной, которая возглавит британский МИД. 

Правительство Джонсона также лишилось министра образования, Гэвин Уильямс, занимавший эту должность с 2019 года заявил о своей отставке.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2021, 14:41
    Гость: Alex203

    Помимо отставки, какие то действительно практические шаги были предприняты? Очевидно надо подождать с полгодика, пока новый министр войдёт в курс дела.

  2. 16.09.2021, 13:11
    Гость: Их министр ин.дел - расходный дешевый материал

    Таких пачками можно лишать должности.

  3. 16.09.2021, 12:39
    Гость: Они так выходят из трудных ситуаций

    Премьер показательно карает министра-козла-отпущения, а тот виновато трясёпт бородой - и оба нанайских мальчика д'артаньяна не остаются в накладе, мировая общесственность .. безмолстфувует...

  4. 16.09.2021, 12:38
    Гость: Капитан Очевидность

    Слабаки! Чуть что - сразу в отставку.
    Вот у нас - другое дело. До конца люди на государственной должности в поте лица трудятся!

  5. 16.09.2021, 11:00
    Гость: Незаслуженно пострадал?

    Этого Главу МИД Британии нужно было не увольнять с должности, а повысить и наградить орденом! )))
    Ведь, он, фактически спас Великобританию от диких орд невежественных и агрессивных афганцев.
    Не ценит Джонсон своих сотрудников! Пошёл на поводу у малообразованной толпы! )))

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