Глава МИД Британии лишился должности из-за своего отпуска

08:00 16.09.2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в отставку министра иностранных дел Доминика Рааба, переведя его на должность государственного секретаря по вопросам юстиции. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Рааб был уволен на фоне критики, которая обрушилась на него в связи с его отпуском на острове Крит, который совпал с захватом талибами власти в Афганистане. Сообщается также, что он оставил непрочитанными тысячи электронных писем от людей, которые хотели покинуть Афганистан.

Место Рааба в правительстве Джонсона заняла Элизабет Трасс, которая занимала пост министра по международной торговле. Она станет второй в истории страны женщиной, которая возглавит британский МИД.

Правительство Джонсона также лишилось министра образования, Гэвин Уильямс, занимавший эту должность с 2019 года заявил о своей отставке.