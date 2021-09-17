В России началось производство вакцины AstraZeneca на экспорт
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - приводит слова Осьмакова РИА Новости.
Что касается внутреннего рынка - Россия обеспечена собственными продуктами в полном объеме. "Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - добавил Василий Осьмаков.
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Не для экспортных целей, а для "патриотической" "Илитки", чтобы оне могли выезжать на свои виллы на загнивающий запад и там страдать о судьбе России.
"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет"! - это мудрое изречение можно отнести и к нашим вакцинаторам.
Ведь, известно, что многие страны Европы отказались от AstraZeneca из-за её неэффективности и серьёзной опасности, связанной с образованием тромбов. Однако, это обстоятельство производителей вакцин не останавливает.
Производя английскую вакцину и распространяя её по всему миру, Россия КОМПРОМЕНТИРУЕТ себя!
Похоже, что эти "вакцинаторы" потеряли всякий стыд и совесть - ведь "деньги не пахнут"!
Остаётся только предположить, что и к нашей векторной вакцине Спутник-V( аналогичной AstraZeneca), которой массово вакцинируют наше население , такое же безответственное отношение как и к производству английской вакцины.
Вальдемаровы друзья:
От "ковида"-лиходея
Не спасла их "панацея"...
Вывод из чего один:
Проку - пшик от лже-"вакцин"!
Ща Василий Алибабаевичь по ведру коньяка армянского в каждую партию добавит, в Оксфорде и офигеют.
Что теперь начнется с мракобесами, я прям боюсь. В Оксфотдской вакцине в качестве вектора используется аденовирус шимпанзе... Мракобесы кинутся доставать импорт. Ведь шимпанзе их прямой предок.