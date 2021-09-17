В России началось производство вакцины AstraZeneca на экспорт

20:22 17.09.2021

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - приводит слова Осьмакова РИА Новости.

Что касается внутреннего рынка - Россия обеспечена собственными продуктами в полном объеме. "Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - добавил Василий Осьмаков.