В России началось производство вакцины AstraZeneca на экспорт

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - приводит слова Осьмакова РИА Новости.

Что касается внутреннего рынка - Россия обеспечена собственными продуктами в полном объеме. "Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - добавил Василий Осьмаков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2021, 23:53
    Гость: Гость

    Не для экспортных целей, а для "патриотической" "Илитки", чтобы оне могли выезжать на свои виллы на загнивающий запад и там страдать о судьбе России.

  2. 17.09.2021, 21:58
    Гость: Чем нас вакцинируют?

    "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет"! - это мудрое изречение можно отнести и к нашим вакцинаторам.
    Ведь, известно, что многие страны Европы отказались от AstraZeneca из-за её неэффективности и серьёзной опасности, связанной с образованием тромбов. Однако, это обстоятельство производителей вакцин не останавливает.
    Производя английскую вакцину и распространяя её по всему миру, Россия КОМПРОМЕНТИРУЕТ себя!
    Похоже, что эти "вакцинаторы" потеряли всякий стыд и совесть - ведь "деньги не пахнут"!
    Остаётся только предположить, что и к нашей векторной вакцине Спутник-V( аналогичной AstraZeneca), которой массово вакцинируют наше население , такое же безответственное отношение как и к производству английской вакцины.

  3. 17.09.2021, 21:30
    Гость: Аж в Кремле кололись зря

    Вальдемаровы друзья:
    От "ковида"-лиходея
    Не спасла их "панацея"...
    Вывод из чего один:
    Проку - пшик от лже-"вакцин"!

  4. 17.09.2021, 21:27
    Гость: www

    Ща Василий Алибабаевичь по ведру коньяка армянского в каждую партию добавит, в Оксфорде и офигеют.

  5. 17.09.2021, 21:12
    Гость: Ой

    Что теперь начнется с мракобесами, я прям боюсь. В Оксфотдской вакцине в качестве вектора используется аденовирус шимпанзе... Мракобесы кинутся доставать импорт. Ведь шимпанзе их прямой предок.

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