Число смертей от COVID в США превысило количество жертв пандемии испанки

12:45 21.09.2021

Число смертей от COVID-19 в США превысило количество смертей от пандемии испанского гриппа (испанки) бушевавшей на континенте в 1918-1919 годах, пишет РБК со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.

На текущий момент, по данным Центров по контролю и предотвращению заболеваний, жертвами "ковида" в США стали 676 тысяч человек, тогда как от испанки скончалось около 675 тысяч человек. Пандемия испанки считалась наиболее серьезной в американской и мировой новой истории.

Первые случаи заражения испанским гриппом были зафиксированы в США весной 1918 года среди военнослужащих. В Европу вирус попал вместе с военными, направлявшимися для участия в Первой мировой войне. Заболевание распространилось по территории Африки, Индии и дошло до Росийской империи.

Всего, по разным данным, этим видом гриппа заболели от 500 до 600 млн человек, что тогда составляло 25-30% населения Земли, умерли от 50 до 100 млн человек.

С конца 2019 года в мире коронавирус выявили у 229 млн человек, умерли 4,69 млн (согласно данным Университета Джонса Хопкинса). В США число выявленных случаев заражения и число смертей самое высокое в мире (в стране известно о 42,2 млн заражений). На втором месте Индия, там заболели 33,47 млн, умерли 445,1 тыс., на третьем — Великобритания (заболели 7,5 млн, умерли 135,5 тыс.). Замыкают пятерку Иран и Бразилия.