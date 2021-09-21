Число смертей от COVID в США превысило количество жертв пандемии испанки
Число смертей от COVID-19 в США превысило количество смертей от пандемии испанского гриппа (испанки) бушевавшей на континенте в 1918-1919 годах, пишет РБК со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.
На текущий момент, по данным Центров по контролю и предотвращению заболеваний, жертвами "ковида" в США стали 676 тысяч человек, тогда как от испанки скончалось около 675 тысяч человек. Пандемия испанки считалась наиболее серьезной в американской и мировой новой истории.
Первые случаи заражения испанским гриппом были зафиксированы в США весной 1918 года среди военнослужащих. В Европу вирус попал вместе с военными, направлявшимися для участия в Первой мировой войне. Заболевание распространилось по территории Африки, Индии и дошло до Росийской империи.
Всего, по разным данным, этим видом гриппа заболели от 500 до 600 млн человек, что тогда составляло 25-30% населения Земли, умерли от 50 до 100 млн человек.
С конца 2019 года в мире коронавирус выявили у 229 млн человек, умерли 4,69 млн (согласно данным Университета Джонса Хопкинса). В США число выявленных случаев заражения и число смертей самое высокое в мире (в стране известно о 42,2 млн заражений). На втором месте Индия, там заболели 33,47 млн, умерли 445,1 тыс., на третьем — Великобритания (заболели 7,5 млн, умерли 135,5 тыс.). Замыкают пятерку Иран и Бразилия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Блудняк,в Америке проживало в 1919г 104 миллиона человек а сегодня почти 340 миллионов и тогда умирали в не зависимости от возраста , сегодня в основном умирают пожилые с сопутствуюшими болезнями и не привитые.Случаев смерти в США стало менише а в России больше.
плюс минус 50 млн. точность зашкаливает.
Против испанки то никаких вакцин не было.
Колитесь вакцинками то колитесь, не стесняйтесь!
Что "испанка", что "ковидло" - оба страшны не сами по себе, а "вакцинами" против них. Что 100 лет назад, что сегодня... одни и те же дураки гробят население Земли.