Под Киевом обстреляли автомобиль помощника Зеленского Сергея Шефира

Фото с сайта twitter.com

Группа злоумышленников обстреляла машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявила Национальная полиция Украины

Группа злоумышленников обстреляла машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявила Национальная полиция Украины.

Преступники обстреляли автомобиль возле деревни Лисники в Киевской области. В машину стреляли автоматной очередью, передают источники «Украинской правды». В авто попало не менее десяти пуль.

В результате нападения три огнестрельных ранения получил водитель машины, он находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Сам Сергей Шефир не пострадал. Полиция объявила спецоперацию «Сирена» для поиска нападавших.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.09.2021, 15:48
    Гость: Руфо

    Значит и на Борьку, брата евойного( они оба КВНили с Вазелински, писали ему скетчи и спонсировали кинопродукцию), тоже вскоре "покушатся"?
    Кто-то запугивает( если бы хотели убить Серёгу, то стрелок не "промахнулся" бы, раз целых 3 пули на ходу в водилу засадил с одной очереди-это предупреждение!)-теснит братьев Шефиров от кормила власти, а потом и самого Зелински "попросют"?!

  3. 22.09.2021, 15:13
    Гость: Реалии

    Интересно, а что сериал "Папик" не такой интересный как ожидалось? Кому нужен этот клоун Шефир? Он же реально ни на что не влияет...

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