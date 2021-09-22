Под Киевом обстреляли автомобиль помощника Зеленского Сергея Шефира
Группа злоумышленников обстреляла машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявила Национальная полиция Украины
Группа злоумышленников обстреляла машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявила Национальная полиция Украины.
Преступники обстреляли автомобиль возле деревни Лисники в Киевской области. В машину стреляли автоматной очередью, передают источники «Украинской правды». В авто попало не менее десяти пуль.
В результате нападения три огнестрельных ранения получил водитель машины, он находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Сам Сергей Шефир не пострадал. Полиция объявила спецоперацию «Сирена» для поиска нападавших.
Розшук осіб, які обстріляли авто першого помічника Президента України: проводиться поліцейська спецопераціяhttps://t.co/ks3vSOJujv#поліція #Київ #новини pic.twitter.com/MQry3omPXv
— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 22, 2021
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит и на Борьку, брата евойного( они оба КВНили с Вазелински, писали ему скетчи и спонсировали кинопродукцию), тоже вскоре "покушатся"?
Кто-то запугивает( если бы хотели убить Серёгу, то стрелок не "промахнулся" бы, раз целых 3 пули на ходу в водилу засадил с одной очереди-это предупреждение!)-теснит братьев Шефиров от кормила власти, а потом и самого Зелински "попросют"?!
Да кто ж так душит! За яблочко, за яблочко. Вот, вот, вот.
Интересно, а что сериал "Папик" не такой интересный как ожидалось? Кому нужен этот клоун Шефир? Он же реально ни на что не влияет...
шашкой надо было! шашкой!
действуют.