Под Киевом обстреляли автомобиль помощника Зеленского Сергея Шефира

Значит и на Борьку, брата евойного( они оба КВНили с Вазелински, писали ему скетчи и спонсировали кинопродукцию), тоже вскоре "покушатся"?

Кто-то запугивает( если бы хотели убить Серёгу, то стрелок не "промахнулся" бы, раз целых 3 пули на ходу в водилу засадил с одной очереди-это предупреждение!)-теснит братьев Шефиров от кормила власти, а потом и самого Зелински "попросют"?!