Украинская Рада приняла закон Зеленского о переписи олигархов

Фото с сайта twitter.com

Верховная рада приняла «закон об олигархах» Украины, предложенный главой государства Владимиром Зеленским для ограничения влияния крупного бизнеса на власть.

Согласно результатам голосования на сайте парламента, законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» был принят окончательно сразу во втором чтении. Его поддержали 279 депутатов, 54 проголосовали против, а 27 воздержались.

«Целью настоящего закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, использования политической власти для увеличения собственных капиталов», — говорится в сообщении Верховной Рады.

Ко второму чтению в инициативу внесли 1,3 тысячи поправок, но его рассмотрели по ускоренной процедуре. Против этого выступили политики оппозиционных партий, блокировавшие трибуну Рады, отмечает «Украинская правда». Документ приняли без экспертизы, на которую его направили в начале сентября.

Принятый законопроект предусматривает создание реестра олигархов. В этот перечень могут попасть люди, которые соответствуют трем из четырех критериев: участвуют в политике, имеют значительное влияние на СМИ, контролируют или владеют монополией, а стоимость их активов превышает один миллион прожиточных минимумов.

Документ предусматривает, что бизнесмены, попавшие в реестр должны подавать декларацию о доходах. Им запрещено финансировать партии и участвовать в «большой приватизации». Также олигархов и госслужащих обязали отчитываться о контактах друг с другом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 01:28
    Гость: :-)

    А в эрэфии грамматика отсутствует напрочь. Вы возмущаетесь что в Украине не изучают русский, да вы бы сами сначала его выучили. Особенно условия употребления частиц НЕ и НИ.
    А по сути скажу что есть и немного газа и немного нефти и полно разных руд... Опять же изучайте экономическую географию.

  2. 24.09.2021, 00:17
    Гость: В.

    А в РФ, олигархи, уговорили премьер-министра Мишустина, не повышать налоги на прибыль.

  5. 23.09.2021, 22:41
    Гость: ABCD

    На Украине нет не газа не нефти не руды. Нечего там нет.
    По этому их олигархия это спекулятивные и ростовщические воротилы.
    И в таких условиях олигархии трудно и незачем нагибать власть и страну под свои интересы. Разве что расставлять своих лоббистов на должностях. Но там это становится очевидным сразу.

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