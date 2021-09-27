Россия подписала с Венгрией 15-летнее соглашение на поставку газа
Россия и Венгрия согласовали условия нового долгосрочного контракта на поставку газа, пишет Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, рассчитано на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок через 10 лет.
Контракт подписали руководители «Газпрома» и венгерской энергетической группы MVM в МИДе Венгрии. Видео с прошедшей церемонии выложил на своей странице в Facebook сам Сийярто с комментарием ««Историческое подписание!»
В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа каждый год по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию.
По какой цене Будапешт будет закупать российский газ неизвестно, но в конце августа анонсируя скорое подписание соглашения, венгерский министр рассказывал, что цена на газ будет «намного более выгодной, чем та, которую мы заплатили по сделке, подписанной Венгрией в 1995 году».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да...Получается мы по факту проиграли обе мировые войны..Поэтому мы расчленены и под опекой;все наши ресурсы-копеечные;а промышленность в полном отстое...
А что можно говорить пока не цена не опубликована.
Николай 2 - бедный кругом.
В 1914 году война против Австро-Венгрии и Германии, а сейчас им газ по низким ценам.
Ага как октябрь месяц))))) вы нам каждый год черные времена предсказываете)))
Зимой мы замёрзнем,летом развалимся.
Поэтому летом вы пишите ,как мы скоро замёрзнем,а зимой как развалимся )))))