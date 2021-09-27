Россия подписала с Венгрией 15-летнее соглашение на поставку газа

Фото с сайта facebook.com

Россия и Венгрия согласовали условия нового долгосрочного контракта на поставку газа, пишет Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, рассчитано на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок через 10 лет.

Контракт подписали руководители «Газпрома» и венгерской энергетической группы MVM в МИДе Венгрии. Видео с прошедшей церемонии выложил на своей странице в Facebook сам Сийярто с комментарием ««Историческое подписание!»

В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа каждый год по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию.

По какой цене Будапешт будет закупать российский газ неизвестно, но в конце августа анонсируя скорое подписание соглашения, венгерский министр рассказывал, что цена на газ будет «намного более выгодной, чем та, которую мы заплатили по сделке, подписанной Венгрией в 1995 году».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 03:27
    Гость: Ceburec

    Да...Получается мы по факту проиграли обе мировые войны..Поэтому мы расчленены и под опекой;все наши ресурсы-копеечные;а промышленность в полном отстое...

  4. 27.09.2021, 21:48
    Гость: Бедный Николай II

    В 1914 году война против Австро-Венгрии и Германии, а сейчас им газ по низким ценам.

  5. 27.09.2021, 20:14
    Гость: Киевский

    Ага как октябрь месяц))))) вы нам каждый год черные времена предсказываете)))
    Зимой мы замёрзнем,летом развалимся.
    Поэтому летом вы пишите ,как мы скоро замёрзнем,а зимой как развалимся )))))

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