МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за реакции на сделку с «Газпромом»

10:41 28.09.2021

Посол Украины вызван в МИД Венгрии. Причиной стала реакция официального Киева на контракт о поставках российского газа, который представители «Газпрома» и венгерской энергетической компании MVM подписали днем ранее, пишет РБК.

На Украине заключение соглашения расценили, как «исключительно политическое», «экономически необоснованное» и «принятое в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

Затем глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон не исключил, что транзит газа в Венгрию через украинскую территорию будет перекрыт.

Ранее Венгрия подписала с «Газпромом» новый контракт на поставку газа, рассчитанный на 15 лет. По условиям документа, Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа каждый год: по 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (с помощью газопровода «Турецкий поток») и по одному миллиарду кубометров — через Австрию.

На сегодня основной объем поставок российского газа в Венгрию идет по двум направлениям — через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.