МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за реакции на сделку с «Газпромом»

Фото с сайта pixabay.com

Посол Украины вызван в МИД Венгрии. Причиной стала реакция официального Киева на контракт о поставках российского газа, который представители «Газпрома» и венгерской энергетической компании MVM подписали днем ранее, пишет РБК.

На Украине заключение соглашения расценили, как «исключительно политическое», «экономически необоснованное» и «принятое в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

Затем глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон не исключил, что транзит газа в Венгрию через украинскую территорию будет перекрыт.

Ранее Венгрия подписала с «Газпромом» новый контракт на поставку газа, рассчитанный на 15 лет. По условиям документа, Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа каждый год: по 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (с помощью газопровода «Турецкий поток») и по одному миллиарду кубометров — через Австрию.

На сегодня основной объем поставок российского газа в Венгрию идет по двум направлениям — через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 13:52
    Гость: Mr Bean

    Свидомые забыли, или не знали "Золотое правило", которое распространяется не только на людей, но можно распространить и на страны, и которое гласит: "Итак, во всём поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами, потому что в этом Закон и Пророки". Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Этот контракт Газпрома с венграми только начало. Скоро весь газ в Европу будет идти в обход незалежной. Так что правильно тут упоминали: "не плюй в колодец ...". Читайте Библию и живите по ее законам и тогда все будет в порядке. Но ведь большинство следует в обратном направлении, и получает по полной. Но ведь еще мудрый царь Соломон писал: "... бойся истинного Бога и соблюдай его заповеди — это то, что требуется от человека". Эклезиаст 12 глава, стих 13.

  3. 28.09.2021, 12:42
    Гость: А

    Европеец, ты глуп или прикидываешься?
    Во-первых, Чоп был частью территории Словакии
    Во-вторых, в качестве компенсации к Словакии отошло село Лекаровце с окрестностями.
    Во-третьих, не надо было на нас нападать. Сами напросились.

  4. 28.09.2021, 12:19
    Гость: Европеец

    Пётр !
    Ты глуп или прикидываешься ?
    СССР уже оттяпал у Венгрии кусок территории в 1939 году - ЧОП - говорит Тебе что-нибудь ?

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