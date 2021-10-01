Песков заявил о политизированности претензий к России из-за газа
Большая часть претензий к Москве из-за транзита газа политизирована, Россия со своей стороны выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины сообщила, что «Газпром» с утра 1 октября остановила транзит газа в Венгрию через Украину. Об этом пишет пресс-служба оператора ГТС страны. По ее информации, заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.
В ГТС Украины отметили, что 1 октября вступил в силу контракт на транспортировку газа из России в Венгрию через газопровод «Турецкий поток».
«Россия продолжает выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующими контрактами», — сказал официальный представитель Кремля журналистам. На вопрос, не могут ли возникнуть претензии к России с тем, что она обошла Украину, Дмитрий Песков заявил: «Претензии к РФ были и будут, большая часть этих претензий как мы знаем достаточно политизированные. Но главное в этой ситуации то, что мы последовательно остаемся верны нашим обязательствам»
«Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа. Соглашение начинает действовать 1 октября и рассчитано до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа каждый год по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Песков заявил о политизированности претензий к России из-за газа"
---
Не могу не согласиться, но вопрос не в этом.
.
Вопрос - заслужила ли РФ такое к себе отношение или нет.
Ответ - зависит от точки зрения спрашиваемого.
Построили себе газопровод.
Вообще давно бесит. Что такой песков может официально заявить ? Он по идее может заявить только от имени президента или других чиновников. Так и надо написать. В заголовке написано Песков заявил, что он сам может заявить ? Он может только озвучить официальное мнение, например президента. Или он самый главный ?
Политизирована не только экономика но и спорт.На войне как на войне.