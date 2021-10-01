Киев сообщил о приостановке «Газпромом» транзита в Венгрию через Украину

11:22 1.10.2021

Российский "Газпром" с 1 октября 2021 года (начала новых газовых суток (07:00)) остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-служб оператора ГТС Украины.

Как отметили в компании, заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки. Там также отметили, что так как импорт газа из Венгрии на Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита в настоящее время отсутствует.

"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушила обязательств. Более того, украинский маршрут - наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию", - заявляют в компании.

Гендиректор оператора Сергей Макогон также обвинил "Газпром" в монополизации газовых маршрутов, что нарушает принципы функционирования газовых рынков ЕС - конкурентность и прозрачность.

"Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в явно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть прекращено", - подчеркнул Макогон.

Напомним, что с сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd. В соответствии с ним Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию