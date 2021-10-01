Киев сообщил о приостановке «Газпромом» транзита в Венгрию через Украину
Российский "Газпром" с 1 октября 2021 года (начала новых газовых суток (07:00)) остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-служб оператора ГТС Украины.
Как отметили в компании, заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки. Там также отметили, что так как импорт газа из Венгрии на Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита в настоящее время отсутствует.
"Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушила обязательств. Более того, украинский маршрут - наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию", - заявляют в компании.
Гендиректор оператора Сергей Макогон также обвинил "Газпром" в монополизации газовых маршрутов, что нарушает принципы функционирования газовых рынков ЕС - конкурентность и прозрачность.
"Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в явно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть прекращено", - подчеркнул Макогон.
Напомним, что с сегодняшнего дня вступил в силу контракт между "Газпромом" и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd. В соответствии с ним Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы: 3,5 миллиарда через Сербию и миллиард — через Австрию
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"Более того, украинский маршрут - наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию", - заявляют в компании."
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Экспортер газа в первую очередь должен считать экономическую выгоду от выбранного маршрута,а не антироссийская страна-транзитер с непредсказуемыми действиями.
Агенты Кремля подсуетились. У них там таких агентов пруд пруди. От СБУ и МинОбороны, до кабмина и правительства.
Ну что, типа подколол? А вот зря ты. Россия еще не построила газопровод в Индию. Так что газовики с ликвидированного укрогазопрёма без работы не останутся.
Все идет по плану.
Заробитчане ударно поработали на польских плантациях и заработали хорошие денежки. Им теперь есть чем платить Словакии за поставляемый российский газ. Сами понимаете, что Словакии за этот газ пришлось заплатить с учетом биржевой ситуации (более 1000 долл за 1000 кубов) и теперь уже Словакия будет диктовать украм уровень цен.
Я уже вижу, как Миллер потирает руки от удовольствия. Но для укров ситуация невеселая, все заработанные тяжким трудом денежки придется отдать, чтобы не замерзнуть.
Кто же этот многоходовочник, которые все это смог организовать?
Почему именно на Венгрию гонят, она покупатель, и выбирает поставку. Надо на Австрию наехать, или на Турцию. Можно же в Турцию, через Украину гнать, а потом ещё Россию этот газ покупать заставить. Дарю идею.