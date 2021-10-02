Задержан журналист белорусской «Комсомольской правды»

Журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко задержали в Москве, сообщает правозащитный центр "Весна"

Как рассказала мать Можейко, сотрудники КГБ около двух с половиной часов проводили обыск в квартире журналиста в Минске. Геннадия во время обыска дома не было. Предположительно он находился на территории России.

"Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве", - рассказала она КП.

Но уже ночью с 1 на 2 октября матери Геннадия позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет.

В постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса - разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорбление представителя власти.

Геннадий Можейко - автор публикации, из-за которой, видимо, 29 сентября был заблокирован сайт kp.by. В ней знакомые погибшего сотрудника ИТ-компании Андрея Зельцера, который был застрелен при штурме в собственной квартире, положительно отзывались о нем. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин также заявлял, что сайт kp.by заблокировали после небольшой заметки, которая содержала комментарий одноклассницы Зельцера, отзывавшейся о нем хорошо. Это был текст по мотивам новости о том, что в Белоруссии сотрудник КГБ был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.10.2021, 15:11
    Гость: личный опыт

    Наконец-то взялись бороться с внутренними врагами. Десяточку строгача и на нары.

  3. 02.10.2021, 14:43
    Гость: Советский человек

    Батька, беспощадно борись с врагами народа!Ты-Новый Сталин! Весь русский советский народ за тебя!

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в тайге
© KM.RU, Алексей Белкин
Застой № 2: Путин идет по пути Брежнева. Но при Брежневе не было в стране миллионов нищих
Кто разрушает путинский режим: первая пятерка
Старый договор разоблачает мифы об украинской истории
Избранное
Советская радиоаппаратура: взлёт и уничтожение
Бабаджанян пожертвовал своим днем рождения ради Ленина и разозлил Хрущева
Основные причины вздутия живота и как это облегчить
Интернет дороже родителей: детям предложили ограничить доступ к соцсетям
Как язык влияет на безопасность?
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
Поляки продержали русского в рабстве 23 года
Блеск и нищета «Москвабада»
«Не допустить праздник любыми методами»: под предлогом ковидных ограничений силовики прессуют конкурентов «едросов»
Карта офисной власти: определяем друзей и недругов
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»