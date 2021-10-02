Задержан журналист белорусской «Комсомольской правды»

14:15 2.10.2021

Журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко задержали в Москве, сообщает правозащитный центр "Весна".

Как рассказала мать Можейко, сотрудники КГБ около двух с половиной часов проводили обыск в квартире журналиста в Минске. Геннадия во время обыска дома не было. Предположительно он находился на территории России.

"Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве", - рассказала она КП.

Но уже ночью с 1 на 2 октября матери Геннадия позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Больше никакой информации у близких журналиста нет.

В постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса - разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорбление представителя власти.

Геннадий Можейко - автор публикации, из-за которой, видимо, 29 сентября был заблокирован сайт kp.by. В ней знакомые погибшего сотрудника ИТ-компании Андрея Зельцера, который был застрелен при штурме в собственной квартире, положительно отзывались о нем. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин также заявлял, что сайт kp.by заблокировали после небольшой заметки, которая содержала комментарий одноклассницы Зельцера, отзывавшейся о нем хорошо. Это был текст по мотивам новости о том, что в Белоруссии сотрудник КГБ был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди.