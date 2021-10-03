Евросоюз хочет создать на Украине военную учебную миссию

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).

По данным издания, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" в свете якобы имеющей место "военной активности" России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.

Создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые написали "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.10.2021, 20:29
    Гость: Правильно!

    Мы не только выживаем с такой зарплатой-пенсией, но и:
    а) сегодня пока успеваем давать "подзатыльники" предателям, продажникам, бандеровцам, власовцам...
    б) завтра будем "звездить" этих дармоедов балалайкой по башке для включения мозгов;
    в) с божией помощью повышаем цены на газ старушке Европушке;
    г) старательно потрафляем дяде Сэму превращать доллары в туалетную бумагу.
    Мало?

  3. 03.10.2021, 19:18
    Гость: Вопрос на засыпку:

    Зато нацизм, бандеровщина и фашизм на Украине должны цвести и пахнуть?

  5. 03.10.2021, 18:55
    Гость: Leon

    И это только начало.Завтра будет полноценная военная база НАТО.Власти РОССИИ продолжайте вызывать озабоченность.Жуйте сопли дальше.Хотя чему удивляться.Всё идёт по плану запада,и в этом плане власти РОССИИ участвуют по добровольно-принудительной воле.А народу России не до этого сейчас.Народ занят тем как бы выжить с такой зарплатой-пенсией.

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