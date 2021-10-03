Евросоюз хочет создать на Украине военную учебную миссию

14:48 3.10.2021

Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).

По данным издания, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" в свете якобы имеющей место "военной активности" России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.

Создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые написали "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.