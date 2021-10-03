Евросоюз хочет создать на Украине военную учебную миссию
Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag.
Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).
По данным издания, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" в свете якобы имеющей место "военной активности" России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.
Создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые написали "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мы не только выживаем с такой зарплатой-пенсией, но и:
а) сегодня пока успеваем давать "подзатыльники" предателям, продажникам, бандеровцам, власовцам...
б) завтра будем "звездить" этих дармоедов балалайкой по башке для включения мозгов;
в) с божией помощью повышаем цены на газ старушке Европушке;
г) старательно потрафляем дяде Сэму превращать доллары в туалетную бумагу.
Мало?
идет закрепление окупации Российских земель.
вот он Результат "работы" Левых.
Зато нацизм, бандеровщина и фашизм на Украине должны цвести и пахнуть?
Это смешно! *****
И это только начало.Завтра будет полноценная военная база НАТО.Власти РОССИИ продолжайте вызывать озабоченность.Жуйте сопли дальше.Хотя чему удивляться.Всё идёт по плану запада,и в этом плане власти РОССИИ участвуют по добровольно-принудительной воле.А народу России не до этого сейчас.Народ занят тем как бы выжить с такой зарплатой-пенсией.