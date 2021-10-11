Две главные версии загадочного ЧП с американской АПЛ в Тихом океане

19:04 11.10.2021

Специалисты ВМС США начали изучение повреждений, полученных атомной подводной лодкой «Коннектикут» в Южно-Китайском море, которая столкнулась с неким неизвестным объектом

И хотя инцидент покрыт строгой военной тайной, некоторые варианты того, что произошло под водой, все же можно предположить. И связаны они с тем, какую задачу выполнял этот американский корабль.

Итак, «Коннектикут» столкнулся с неизвестным объектом 2 октября. По заявлению ВМС США, погибших на борту нет, 11 моряков пострадали, но их травмы не опасны для жизни. Какие выводы из этого можно сделать сразу?

Первый – лодка не была на переходе. На переходах американцы гоняют их с высокими скоростями – подлодок им на все задачи не хватает, приходится торопиться. Скорости такие, что у лодок отрывает шумоизоляционное покрытие, и лишившиеся его участки корпусов американских подлодок уже давно стали чем-то обыденным для ВМС США.

Лодка на скорости глуха и очень заметна. Но в океане нет никакой силы, которая могла бы как-то использовать это. Американцы знают, что как бы не летела какая-нибудь «Вирджиния», никакая многоцелевая атомная подлодка вероятного противника за ней не уцепится. У китайцев их всего шесть, у России формально больше, а по факту, если считать ходовые единички, то… США господствуют на море и могут себе позволить большие скорости, в отличие от всех остальных.

Но если бы ЧП произошло на высокой скорости, то «Коннектикут» так легко бы не отделался. Так произошла авария субмарины «Сан-Франциско», которая именно на ходу врезалась в гору, не нанесенную на карту. Тогда подлодка получила очень серьезные повреждения, а один член экипажа погиб.

Характер сообщений о «Коннектикуте» говорит о том, что ничего такого не было – столкновение произошло на небольшой скорости. А значит, лодка уже выполняла боевую задачу. В то же время совсем без последствий не обошлось – в Сеть попало спутниковое фото предположительно идущего на Гуам «Коннектикута» в надводном положении. То есть какие-то повреждения там все-таки есть, иначе лодка бы не всплыла.

Еще одним фактом является установленный район Мирового океана, в котором все произошло – Южно-Китайское море, то есть район, где активно присутствуют ВМС Китая. Запомним это. Так что же могло произойти?

Пара примеров из прошлого

21 января 1983 года атомная подводная лодка К-10 проекта 675 Тихоокеанского флота ВМФ СССР, следуя через Южно-Китайское море, столкнулась с неизвестным подводным объектом. Лодка продолжила возвращение на базу. При осмотре ее поврежденной столкновением носовой части были обнаружены фрагменты металла от какой-то другой подлодки, государственная принадлежность которой, как и ее судьба, остались неизвестны.

В интернете можно найти информацию о том, что через два года в Китае был опубликован некролог на группу ученых, погибших при испытаниях ракетного оружия на подводной лодке, из чего сегодня принято делать вывод о том, что К-10 потопила китайскую дизель-электрическую субмарину. Так это или нет, мы точно узнаем не скоро, но это вполне могло быть именно так. И кстати, погибших и тяжелораненых на К-10 не было, как и на «Коннектикуте».

Второй пример. 20 марта 1993 года новейший на тот момент стратегический ракетоносец Северного флота К-407 «Новомосковск» столкнулся с американской подлодкой «Грейлинг» (USS Grayling SSN-646) типа «Стержден» (Sturgeon). В тот момент американцы действовали против ВМФ РФ теми же методами, что и против ВМС СССР. Подлодка «Грейлинг», несмотря на почтенный возраст (принята в боевой состав в 1969 году), скрытно отслеживала «Новомосковск» (сдан флоту в 1990-м) в готовности к его уничтожению, как это обычно и делали американские многоцелевые подлодки с нашими ракетоносцами, но в определенный момент контакт был потерян. ПЛА «Грейлинг» предприняла серию маневров, чтобы восстановить контакт, но восстановила его так, что не смогла увернуться от «Новомосковска» – и лодки столкнулись.

Для наших подводников это был сюрприз – они не знали, что вокруг рыщут американцы, последним же их превосходство в технике и скрытности все-таки не дало избежать столкновения. Как и в случае с «Коннектикутом», жертв не было – лодки ударились на небольшой скорости.

Версии случившегося

Можно провести некоторые аналогии. Если «Коннектикут» столкнулся с отслеживаемой китайской или иной подлодкой, то масштабы повреждений у крупной и прочной американской подлодки были бы сравнимые с таковыми у К-10, К-407 или «Грейлинга». При этом гипотетическая вторая подлодка должна быть китайская – иначе зачем американцам за ней следить? Впрочем, тут тоже могут быть сюрпризы, но… О них может стать известно. Китай вполне может спрятать поврежденную подлодку (есть где), но она тогда, что называется, на время «исчезнет» (у тех же китайцев есть подземные базы для подлодок в скалах, поврежденную лодку можно там спрятать очень надолго). Так что факт каких-то проблем в китайском флоте после этого столкновения может всплыть вполне.

Второй момент, вызывающий сомнения, это то, о какой подлодке ВМС США идет речь.

Американцы уже давно не «висят на хвосте» у подлодки-цели, сегодня слежение осуществляется иначе, нежели в прошлом веке. Дистанции слежения выросли, а гидроакустика современных подлодок (к которым невозможно не причислить тип «Си Вулф», несмотря на возраст этих подлодок) настолько хороша, что представить себе столкновение с «пропущенной» подлодкой, прямо скажем, сложно. Именно поэтому версию с подлодкой можно считать сомнительной: «Си Вулф» – это не «Грейлинг», мягко говоря, и даже не «Лос-Анджелес». Какие еще могут быть варианты?

Известный американский видеоблогер, а в прошлом гидроакустик с подлодки типа «Лос-Анджелес» Аарон Эмик опубликовал видео с разбором того, что могло произойти. Эмик отмел столкновение с другой подлодкой или надводным кораблем, мотивировав это тем, что факт повреждения другой лодки или корабля было бы не скрыть. Мы уточним еще раз – на длительном отрезке времени не скрыть, но если в течение нескольких недель не появятся новости о чьей-то вставшей на неплановый ремонт подлодке или корабле, то да, Эмик прав. Также Эмик отмел столкновение с китом или необитаемым подводным аппаратом – на «Си Вулфе» даже толчка бы не почувствовали от такого удара. И это правда.

Эмик делает следующий вывод. Южно-Китайское море – район сложный для подводного плавания, там имеет место сейсмическая и вулканическая активность на дне, что приводит к периодическим изменениям рельефа местности. Предположительно, «Коннектикут» столкнулся с горой на малом ходу, а причиной этого стало именно изменение рельефа в силу появления на дне вулканической лавы и ее застывания. Что привело к увеличению высоты горы, о котором американцы не знали, и при попытке «проскользнуть» над горой подлодка ее слегка задела.

Может ли быть такое? Да, вполне. И если нигде не «всплывет» поврежденная неамериканская подлодка или корабль, то такую версию стоит принять за более вероятную. Но надо сделать одну оговорку.

О чем молчат американцы

Что «Коннектикут» делал в Южно-Китайском море? Просто выслеживал какую-то китайскую подлодку? Это не очень похоже на правду, «Си Вулфы» в США зачастую применяются для разных особых задач, которые для «Вирджиний» будут непростыми. Мы смело можем предполагать, что «Коннектикут» и в этот раз имел особую задачу, а не просто поиск и слежение.

Что это могло быть? Например, это могла быть разведка китайских стационарных гидроакустических станций на дне. Обыватели этого не знают, но ведущие страны мира – СССР и США в прошлом, Китай сегодня – иногда возводят на морском дне по-настоящему монструозные сооружения: гидроакустические станции, размеры антенн которых измеряются десятками метров, иногда более ста. И это тяжелые сооружения.

Удар в такую антенну, который американская подлодка могла бы нанести корпусом в ходе неудачного маневра или сближения, как раз и будет таким, как описывается в СМИ – способным нанести подлодке повреждения, чувствительным, но не опасным. Хотя бы в силу того, что у подлодки была небольшая скорость. И вот это вероятно как минимум настолько же, насколько столкновение с горой. Если китайцы где-то в нейтральных водах разместили свои гидроакустические комплексы, то американцы просто не смогли бы пройти мимо и их не обследовать. Отсюда и специальная подлодка на задании.

Но что-то, возможно, пошло не так. Косвенно это подтверждается тем, что на новость о каком-то там столкновении с чем-то дал политическую реакцию Китай.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сделал резкое заявление с требованиями к американцам раскрыть детали происшествия, включая возможный вред окружающей среде из-за радиоактивного заражения. Конечно, никаких повреждений, способных вызвать утечку радиоактивного теплоносителя в окружающую среду, на «Коннектикуте» нет, иначе лодка не пошла бы своим ходом на Гуам. Тем не менее все выглядит так, как будто китайцы что-то знают. И как будто они этим «троллят» американцев.

А вообще этот случай – просто еще одно напоминание о том, что пока над водой мир, там в глубине, идет тайная борьба, чреватая поврежденными или погибшими лодками, а также ранеными и погибшими моряками. И она никогда не заканчивается. В подводном мире не бывает настоящего мира – вот о чем говорит этот случай на самом деле.

Автор: Александр Тимохин