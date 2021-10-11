Две главные версии загадочного ЧП с американской АПЛ в Тихом океане
И хотя инцидент покрыт строгой военной тайной, некоторые варианты того, что произошло под водой, все же можно предположить. И связаны они с тем, какую задачу выполнял этот американский корабль.
Итак, «Коннектикут» столкнулся с неизвестным объектом 2 октября. По заявлению ВМС США, погибших на борту нет, 11 моряков пострадали, но их травмы не опасны для жизни. Какие выводы из этого можно сделать сразу?
Первый – лодка не была на переходе. На переходах американцы гоняют их с высокими скоростями – подлодок им на все задачи не хватает, приходится торопиться. Скорости такие, что у лодок отрывает шумоизоляционное покрытие, и лишившиеся его участки корпусов американских подлодок уже давно стали чем-то обыденным для ВМС США.
Лодка на скорости глуха и очень заметна. Но в океане нет никакой силы, которая могла бы как-то использовать это. Американцы знают, что как бы не летела какая-нибудь «Вирджиния», никакая многоцелевая атомная подлодка вероятного противника за ней не уцепится. У китайцев их всего шесть, у России формально больше, а по факту, если считать ходовые единички, то… США господствуют на море и могут себе позволить большие скорости, в отличие от всех остальных.
Но если бы ЧП произошло на высокой скорости, то «Коннектикут» так легко бы не отделался. Так произошла авария субмарины «Сан-Франциско», которая именно на ходу врезалась в гору, не нанесенную на карту. Тогда подлодка получила очень серьезные повреждения, а один член экипажа погиб.
Характер сообщений о «Коннектикуте» говорит о том, что ничего такого не было – столкновение произошло на небольшой скорости. А значит, лодка уже выполняла боевую задачу. В то же время совсем без последствий не обошлось – в Сеть попало спутниковое фото предположительно идущего на Гуам «Коннектикута» в надводном положении. То есть какие-то повреждения там все-таки есть, иначе лодка бы не всплыла.
Еще одним фактом является установленный район Мирового океана, в котором все произошло – Южно-Китайское море, то есть район, где активно присутствуют ВМС Китая. Запомним это. Так что же могло произойти?
Пара примеров из прошлого
21 января 1983 года атомная подводная лодка К-10 проекта 675 Тихоокеанского флота ВМФ СССР, следуя через Южно-Китайское море, столкнулась с неизвестным подводным объектом. Лодка продолжила возвращение на базу. При осмотре ее поврежденной столкновением носовой части были обнаружены фрагменты металла от какой-то другой подлодки, государственная принадлежность которой, как и ее судьба, остались неизвестны.
В интернете можно найти информацию о том, что через два года в Китае был опубликован некролог на группу ученых, погибших при испытаниях ракетного оружия на подводной лодке, из чего сегодня принято делать вывод о том, что К-10 потопила китайскую дизель-электрическую субмарину. Так это или нет, мы точно узнаем не скоро, но это вполне могло быть именно так. И кстати, погибших и тяжелораненых на К-10 не было, как и на «Коннектикуте».
Второй пример. 20 марта 1993 года новейший на тот момент стратегический ракетоносец Северного флота К-407 «Новомосковск» столкнулся с американской подлодкой «Грейлинг» (USS Grayling SSN-646) типа «Стержден» (Sturgeon). В тот момент американцы действовали против ВМФ РФ теми же методами, что и против ВМС СССР. Подлодка «Грейлинг», несмотря на почтенный возраст (принята в боевой состав в 1969 году), скрытно отслеживала «Новомосковск» (сдан флоту в 1990-м) в готовности к его уничтожению, как это обычно и делали американские многоцелевые подлодки с нашими ракетоносцами, но в определенный момент контакт был потерян. ПЛА «Грейлинг» предприняла серию маневров, чтобы восстановить контакт, но восстановила его так, что не смогла увернуться от «Новомосковска» – и лодки столкнулись.
Для наших подводников это был сюрприз – они не знали, что вокруг рыщут американцы, последним же их превосходство в технике и скрытности все-таки не дало избежать столкновения. Как и в случае с «Коннектикутом», жертв не было – лодки ударились на небольшой скорости.
Версии случившегося
Можно провести некоторые аналогии. Если «Коннектикут» столкнулся с отслеживаемой китайской или иной подлодкой, то масштабы повреждений у крупной и прочной американской подлодки были бы сравнимые с таковыми у К-10, К-407 или «Грейлинга». При этом гипотетическая вторая подлодка должна быть китайская – иначе зачем американцам за ней следить? Впрочем, тут тоже могут быть сюрпризы, но… О них может стать известно. Китай вполне может спрятать поврежденную подлодку (есть где), но она тогда, что называется, на время «исчезнет» (у тех же китайцев есть подземные базы для подлодок в скалах, поврежденную лодку можно там спрятать очень надолго). Так что факт каких-то проблем в китайском флоте после этого столкновения может всплыть вполне.
Второй момент, вызывающий сомнения, это то, о какой подлодке ВМС США идет речь.
Американцы уже давно не «висят на хвосте» у подлодки-цели, сегодня слежение осуществляется иначе, нежели в прошлом веке. Дистанции слежения выросли, а гидроакустика современных подлодок (к которым невозможно не причислить тип «Си Вулф», несмотря на возраст этих подлодок) настолько хороша, что представить себе столкновение с «пропущенной» подлодкой, прямо скажем, сложно. Именно поэтому версию с подлодкой можно считать сомнительной: «Си Вулф» – это не «Грейлинг», мягко говоря, и даже не «Лос-Анджелес». Какие еще могут быть варианты?
Известный американский видеоблогер, а в прошлом гидроакустик с подлодки типа «Лос-Анджелес» Аарон Эмик опубликовал видео с разбором того, что могло произойти. Эмик отмел столкновение с другой подлодкой или надводным кораблем, мотивировав это тем, что факт повреждения другой лодки или корабля было бы не скрыть. Мы уточним еще раз – на длительном отрезке времени не скрыть, но если в течение нескольких недель не появятся новости о чьей-то вставшей на неплановый ремонт подлодке или корабле, то да, Эмик прав. Также Эмик отмел столкновение с китом или необитаемым подводным аппаратом – на «Си Вулфе» даже толчка бы не почувствовали от такого удара. И это правда.
Эмик делает следующий вывод. Южно-Китайское море – район сложный для подводного плавания, там имеет место сейсмическая и вулканическая активность на дне, что приводит к периодическим изменениям рельефа местности. Предположительно, «Коннектикут» столкнулся с горой на малом ходу, а причиной этого стало именно изменение рельефа в силу появления на дне вулканической лавы и ее застывания. Что привело к увеличению высоты горы, о котором американцы не знали, и при попытке «проскользнуть» над горой подлодка ее слегка задела.
Может ли быть такое? Да, вполне. И если нигде не «всплывет» поврежденная неамериканская подлодка или корабль, то такую версию стоит принять за более вероятную. Но надо сделать одну оговорку.
О чем молчат американцы
Что «Коннектикут» делал в Южно-Китайском море? Просто выслеживал какую-то китайскую подлодку? Это не очень похоже на правду, «Си Вулфы» в США зачастую применяются для разных особых задач, которые для «Вирджиний» будут непростыми. Мы смело можем предполагать, что «Коннектикут» и в этот раз имел особую задачу, а не просто поиск и слежение.
Что это могло быть? Например, это могла быть разведка китайских стационарных гидроакустических станций на дне. Обыватели этого не знают, но ведущие страны мира – СССР и США в прошлом, Китай сегодня – иногда возводят на морском дне по-настоящему монструозные сооружения: гидроакустические станции, размеры антенн которых измеряются десятками метров, иногда более ста. И это тяжелые сооружения.
Удар в такую антенну, который американская подлодка могла бы нанести корпусом в ходе неудачного маневра или сближения, как раз и будет таким, как описывается в СМИ – способным нанести подлодке повреждения, чувствительным, но не опасным. Хотя бы в силу того, что у подлодки была небольшая скорость. И вот это вероятно как минимум настолько же, насколько столкновение с горой. Если китайцы где-то в нейтральных водах разместили свои гидроакустические комплексы, то американцы просто не смогли бы пройти мимо и их не обследовать. Отсюда и специальная подлодка на задании.
Но что-то, возможно, пошло не так. Косвенно это подтверждается тем, что на новость о каком-то там столкновении с чем-то дал политическую реакцию Китай.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сделал резкое заявление с требованиями к американцам раскрыть детали происшествия, включая возможный вред окружающей среде из-за радиоактивного заражения. Конечно, никаких повреждений, способных вызвать утечку радиоактивного теплоносителя в окружающую среду, на «Коннектикуте» нет, иначе лодка не пошла бы своим ходом на Гуам. Тем не менее все выглядит так, как будто китайцы что-то знают. И как будто они этим «троллят» американцев.
А вообще этот случай – просто еще одно напоминание о том, что пока над водой мир, там в глубине, идет тайная борьба, чреватая поврежденными или погибшими лодками, а также ранеными и погибшими моряками. И она никогда не заканчивается. В подводном мире не бывает настоящего мира – вот о чем говорит этот случай на самом деле.
Автор: Александр Тимохин
Комментарии читателей Оставить комментарий
Возможно.
Известно,что многие острова сегодня,были вершинами гор прежних
Затонувших цивилизаций. Канары,Мадейра,и пр.
Горы эти могли быть и вулканами,как,напр., Эльбрус-это ж вулкан,спящий.
И цунами было рукотворное.
Читал материал,года 2 назад. Один все ж докопался. Это был заряд
В дне к востоку от аэс. Взрыв его вызвал цунами.
Заряд вставила бурильная (нефт.скважины)компания,до которой докопался этот человек. Это был шантаж японцев междунар.мафией,вобщем,из
Я.выбивали деньги так. Человек помянул имена в мафии,одно из имен было Нетанияху. Он еще поиздевался над японами потом,фразой
"У вас там есть ещё Фудзияма".мол,в след.раз учтите это.
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Вот так волны романтики разбиваются о рифы быта,как говорил ирландец О"Бендер, глядя в тарелку с борщом по-флотски.
Petroff and Bochirov sir?
Читал, что в месте столкновения была глубина более 1200 метров, и вырасти вулканическому образованию такой высоты невозможно, без всяких катаклизмов а их там не было.
Антенны и всякие следящие системы обычно прячут на глубине, иначе эти антенны могут сгрести рыболовные траулеры как бывало ранее.
Вывод один, амеры напоролись на скорее всего китайскую АПЛ (район очень близок к Китайским границам) которая шпионила за американцами. А то, что они их не заметили, говорит лишь об одном, не такие уж амеры и всезнающие и особо продвинутые.
Выяснить причину столкновения очень просто- достаточно изучить сами повреждения. Но амеры правды точно не скажут.
Ясно одно, что российских подлодок там не было и близко, мы же «партнеры» со Штатами. Реакторы атомных подлодок более компактные и менее защищенные и строятся по одноконтурной схеме, их охлаждение происходит забортной водой, которая затем выбрасывается наружу. Поэтому любое повреждение корпуса реактора сразу приведет к радиоактивному загрязнению. Подобные реакторы со списанных АПЛ Штаты впарили японцам их использовали на АЭС Фукусима, где произошла авария после цунами. Поэтому их приходится размещать на побережье чтобы использовать также морскую воду для охлаждения, что несет большие риски радиоактивного загрязнения океана. Но Японию за аварию на Фокусиме никак не наказали и не наложили никаких санкций, хотя радиоактивное загрязнение было серьезным. Видимо международные законы не для всех, некоторые страны равнее остальных.