Премьер-министр Японии заявил о суверенитете Токио над южной частью Курил

10:53 12.10.2021

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

"Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов", - приводит его слова ТАСС.

Премьер отметил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.

Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября премьер Кисида подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.