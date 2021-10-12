Премьер-министр Японии заявил о суверенитете Токио над южной частью Курил
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
"Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов", - приводит его слова ТАСС.
Премьер отметил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.
Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября премьер Кисида подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Заявил!Япона мама!
Увидели, что после выборов ни каких перемен в России в лучшую сторону не произошло. Все осталось, как было. У руководства одни интересы, а у народа противоположные. И вновь ринулись в бой в надежде, что Россия Колосс на глиняных ногах. Гитлер так тоже считал, но тогда был Сталин, был могучий СССР. Просчитался. Сегодня ситуация иная. И в результате нашей "мудрой" государственной политики с каждым днем их надежды только крепнут. Хорошо, что народ России этого не простит либералам. А то бы уже давно все эти острова наши либералы спустили за "30 серебренников", и на Кунашире стояли бы уже американские базы.
Господи! Ну что ж такое творится? Уже премьеры в Японии стали пить не закусывая, а потом несут чорт знает что.
Это следствие идиотских заигрываний российской власти с Японией. Постоянно из Кремля доносятся отчаянные стоны о необходимости заключить мирный договор с Японией. Ну прямо-таки это жизненно важно!!! Без этого прямо России смерть!
Что и следовало ожидать. Японские самураи хуже фашистов Гитлера и сам японский народ заражен бациллой реванша больше чем современные немцы и когда делаете анализы по Японии это всегда нужно помнить. Сейчас новый премьер раскатывает губу только на 4-е острова Южных курил,но аппетит приходит во время еды и если в Кремле не скажут твердо что нужно подписать второй мирный договор взамен старого для нормализации отношений между странами на основе первоначального соглашения и до тех пор пока Токио не примет де юре старый договор речь о новом Россия не будет обсуждать. Иначе признайте старый договор юридически и можете положить на стол для обсуждения и согласования новый мирный договор.
Разговоры,а точнее торг по продаже 2-х островов Японии,по данной теме нужно прекратить и больше не надо дразнить японцев с передачей (не возвратом) ни двух и ни четырех островов.
Почему МИД РФ не требует компенсации от Японии за агрессию японцев в 1905г. и во время гражданской войны? Вот о чем должен говорить Песков,а не мусолить очевидные факты и дразнить японских реваншистов.