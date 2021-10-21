В Турции по обвинению в шпионаже задержали четверых россиян
Четверо россиян, а также один гражданин Украины и один - Узбекистана были арестованы в Турции в рамках расследования о ведении незаконной разведывательной деятельности.
Как пишет "Интерфакс", их обвиняют в "политическом и военном шпионаже". Отмечается, что задержанные, якобы, готовили совместную акцию против иностранцев в Турции для чего они также приобрели оружие.
Другими подробностями инцидента агентство пока не располагает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что же они разведывали? Сколько свободных мест в отэлях?
Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Біслан Расаєв та Асланбек Абдулмуслімов,
Если ихние , то это шпиены , если наши , то герои-разведчики.
Представители русского мира, что тут не понятно?!
а кто двое других?