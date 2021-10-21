В Турции по обвинению в шпионаже задержали четверых россиян

Четверо россиян, а также один гражданин Украины и один - Узбекистана были арестованы в Турции в рамках расследования о ведении незаконной разведывательной деятельности.

Как пишет "Интерфакс", их обвиняют в "политическом и военном шпионаже". Отмечается, что задержанные, якобы, готовили совместную акцию против иностранцев в Турции для чего они также приобрели оружие.

Другими подробностями инцидента агентство пока не располагает.

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