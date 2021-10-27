Правительство Израиля признает прививку «Спутником V»

С 15 ноября Израиль объявит о признании вакцинированными тех, кто привился российским препаратом "Спутник V", пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что для россиян с сертификатом о вакцинации "Спутником" будет открыт въезд в страну, однако они все равно при приезде должны будут пройти серологическое исследование и сдать ПЦР-тест до и после полета.

Как пишет агентство, решение признать "Спутник V" было принято 26 октября на совещании премьер-министра страны Нафтали Бенета с высокопоставленными чиновниками из сферы здравоохранения. За несколько дней до этого Бенет встречался в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Неделю назад офис премьер-министра Израиля объявил, что доступ в страну возможен только тем, кто привит вакциной, одобренной регуляторами США, Евросоюза или ВОЗ. "Спутник V" не одобрен ни одной из этих организаций.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.10.2021, 13:54
    Гость: www

    Ты мне признание Спутник, я тебе... Что решили в замен дать, на сходняке сочинском? Биробиджан?

  4. 27.10.2021, 13:07
    Гость: Ха ха

    И шо теперь Гинзбург, таки, сможет иммигрировать, но он же не уколотый шмурдяком - или его контрабандой провезут в чумодане?

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