Правительство Израиля признает прививку «Спутником V»
С 15 ноября Израиль объявит о признании вакцинированными тех, кто привился российским препаратом "Спутник V", пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что для россиян с сертификатом о вакцинации "Спутником" будет открыт въезд в страну, однако они все равно при приезде должны будут пройти серологическое исследование и сдать ПЦР-тест до и после полета.
Как пишет агентство, решение признать "Спутник V" было принято 26 октября на совещании премьер-министра страны Нафтали Бенета с высокопоставленными чиновниками из сферы здравоохранения. За несколько дней до этого Бенет встречался в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Неделю назад офис премьер-министра Израиля объявил, что доступ в страну возможен только тем, кто привит вакциной, одобренной регуляторами США, Евросоюза или ВОЗ. "Спутник V" не одобрен ни одной из этих организаций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Видите,
Босс признал ваше зелье,а вы не признаете Израэль,
Нехорошо с.
Ты мне признание Спутник, я тебе... Что решили в замен дать, на сходняке сочинском? Биробиджан?
Лучше бы они количество гинзбургов в России уменьшили.
И шо теперь Гинзбург, таки, сможет иммигрировать, но он же не уколотый шмурдяком - или его контрабандой провезут в чумодане?
Похоже они тоже педерачу с карикатурным видели. В долю захотели.