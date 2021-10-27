В «привитой» Великобритании растет число заражений COVID-19
За последние сутки в Великобритании заражение коронавирусом COVID-19 выявили почти у 44 тысяч людей. Умерло после заражения COVID-19 - 207 человек.
Днем ранее коронавирус был зарегистрирован у 40,9 тыс. британцев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian. С начала пандемии коронавируса в Британии выявили 8,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 140 тыс. человек.
Напомним, по последним данным в Великобритании 74% населения получили одну дозу вакцины и 67,8% прошли полный курс вакцинации.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Европа остается единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе.
За неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID-19 на 4%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
заразился-это еще не значит что умер Если конечно вакцинирован тк вакцина предотвращает тяжелое развитие болезни Поэтому зараженных в ВБ больше чем в России а умерших-в 8 раз меньше
Что эти уколы генных модификаторов ,нашпигованных самим вирусом или какой-то токсической начинкой,действующей и как нейротоксины, только увеличивают и Заболеваемость- и Смертность по всему Миру. Кто-нибудь ещё желает поагитировать "за вакцину"?
Их гинзбурги до такого объяснения еще не додумались?