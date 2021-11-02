Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку
Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Таран подал заявление об отставке в Раду», - написал Мельничук в своем телеграм-канале.
Напомним, Таран занимал должность министра обороны Украины с 4 марта 2020 года. При этом глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия отмечал, что у Тарана «есть жалобы на состояние здоровья».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Товарищ наблюдатель!То что ты отражаешь с причмокиванием-внутреннее дело Украины.А тебе бы с твоими талантами впору повернуться на Восток России и окунуться в свои реалии !А геополитика Востока уже собирается по нац интересам ,идущим в разрез с российскими.Япония на низком старте .А Китай?
А "Китай разместит сотни ядерных ракет вблизи границы с Россией
Более 300 пусковых шахт строится в северных провинциях."
Русофобия не дремлет!
Наверное ара хамия била ему палочками по голове (в быту она барабанщица - см. Ютуб). А он жаловался.
А сколько участников военных преступлений в Чечне в тюрьме?
Да он уже готов! Пришли ему свой адресок.
НЕ ДАТЬ Порошенко-убийце детей Донбасса - не дать никакой возможности уйти от справедливого и неотвратимого суда. ... Участники (авторы публикаций и комментирующие)! Уже восьмой год происходит военное противостояние на Донбассе. А до сих пор негодяй-мерзавец Порошенко не в тюрьме, - как это понимать?