Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку

Товарищ наблюдатель!То что ты отражаешь с причмокиванием-внутреннее дело Украины.А тебе бы с твоими талантами впору повернуться на Восток России и окунуться в свои реалии !А геополитика Востока уже собирается по нац интересам ,идущим в разрез с российскими.Япония на низком старте .А Китай?

А "Китай разместит сотни ядерных ракет вблизи границы с Россией

Более 300 пусковых шахт строится в северных провинциях."

Русофобия не дремлет!