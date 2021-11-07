Резиденцию премьера Ирака атаковал заминированный беспилотник

12:11 7.11.2021

Сегодня, 7 ноября, резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казыми атаковал заминированный беспилотник. При нападении пострадали 10 сотрудников службы охраны, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Фото: @AlHadath / twitter

Изначально СМИ сообщали, что премьер был госпитализирован с легкими ранениями. Однако, по официальным данным, аль-Казыми не пострадал. Сам премьер заявил, что он "в порядке".

США назвали произошедшее терактом и предложили Ираку помощь в расследовании нападения. "Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения",— говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.