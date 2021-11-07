Резиденцию премьера Ирака атаковал заминированный беспилотник
Сегодня, 7 ноября, резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казыми атаковал заминированный беспилотник. При нападении пострадали 10 сотрудников службы охраны, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на телеканал Al-Hadath.
Фото: @AlHadath / twitter
Изначально СМИ сообщали, что премьер был госпитализирован с легкими ранениями. Однако, по официальным данным, аль-Казыми не пострадал. Сам премьер заявил, что он "в порядке".
США назвали произошедшее терактом и предложили Ираку помощь в расследовании нападения. "Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения",— говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В нападении участвовало три ударных беспилотника, два якобы сбили, типа геройски сражались, но судя по разрушениям их проспали и все достигли цели. Не зря наш несменяемый в бункере постоянно сидит на самоизоляции, так оно спокойней, надежды на ПВО никакой вспоминая полет Руста в Москву, мог спокойно кремль разбомбить с Цесны, бомбы забыл прихватить. А сейчас запросто может Байрактар с Украины вылететь и до маскальской столицы долететь и фиг его кто заметит, в бункере оно спокойней, фанерный министр обороны все время в гости проситься особенно на ночь с палаткой и своим матрасом. Что думаете там на радаре все прямо видно, сказок начитались, весь экран как в звездах мерцает поди разберись что это помехи или реальные цели. Вся российская и советская ламповая техника сделана через зад... чтобы максимально усложнить жизнь и службу и нужно быть большим виртуозом чтобы в ней разобраться, все время что-то нужно крутить и подстраивать четырьмя руками. Это на западной все просто и ясно включил и все автоматически выдает, стреляй не хочу.
пиндосня свою марионетку решило пугнуть, что бы указания хозяина выполнял без малейшей задержки и "ку" говорил при каждой встрече многократно и с почтением.