Лукашенко сообщил о желании получить от России «Искандеры»
Белоруссия хотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил в субботу в интервью российскому журналу "Национальная оборона" президент республики Александр Лукашенко.
"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - цитирует его "Интерфакс".
Президент Белоруссии также напомнил, что на учениях "Запад-2021" были произведены пуски ракет. "Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил Лукашенко.
Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", "подготовленную" и "неплохо вооруженную".
Россия не пойдет на поставку Минску "Искандеров", заявил "Интерфаксу" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
"Понимаете, если мы начнем сейчас размещать, то что мешает тогда американцам разместить свои ракеты где-нибудь в Польше или в Прибалтике", - сказал Бужинский.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Апельсин доверить нельзя,ненероком-подавишься
Что-то может сдерживать. В польше они уже что-то планируют разместить. А как же тогда ''искандеры '' в Калининграде? Там можно ,а у Батьки нельзя? Несправедливо! Батькина Армия-серьезная, ответственная, выдержанная, сильная!-доверять ей можно!
митингующих?
обезьяну гранату.