Лукашенко сообщил о желании получить от России «Искандеры»

20:29 13.11.2021

Белоруссия хотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил в субботу в интервью российскому журналу "Национальная оборона" президент республики Александр Лукашенко.

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - цитирует его "Интерфакс".

Президент Белоруссии также напомнил, что на учениях "Запад-2021" были произведены пуски ракет. "Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил Лукашенко.

Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", "подготовленную" и "неплохо вооруженную".

Россия не пойдет на поставку Минску "Искандеров", заявил "Интерфаксу" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Понимаете, если мы начнем сейчас размещать, то что мешает тогда американцам разместить свои ракеты где-нибудь в Польше или в Прибалтике", - сказал Бужинский.