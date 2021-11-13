Лукашенко сообщил о желании получить от России «Искандеры»

Белоруссия хотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил в субботу в интервью российскому журналу "Национальная оборона" президент республики Александр Лукашенко.

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - цитирует его "Интерфакс".

Президент Белоруссии также напомнил, что на учениях "Запад-2021" были произведены пуски ракет. "Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил Лукашенко.

Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", "подготовленную" и "неплохо вооруженную".

Россия не пойдет на поставку Минску "Искандеров", заявил "Интерфаксу" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Понимаете, если мы начнем сейчас размещать, то что мешает тогда американцам разместить свои ракеты где-нибудь в Польше или в Прибалтике", - сказал Бужинский.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.11.2021, 20:56
    Гость: можно подумать,пиндосов

    Что-то может сдерживать. В польше они уже что-то планируют разместить. А как же тогда ''искандеры '' в Калининграде? Там можно ,а у Батьки нельзя? Несправедливо! Батькина Армия-серьезная, ответственная, выдержанная, сильная!-доверять ей можно!

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