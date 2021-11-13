Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши

11:55 13.11.2021

Группа мигрантов до 100 человек из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы переместилась на территорию Польши и находится вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной на границе, сообщает ТАСС.

"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска ["Брузги - Кузница"]. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - рассказали агентству в субботу в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Как отметили в комитете, речь идет о беженцах, перемещение которых вдоль госграницы республики с Польшей фиксировали белорусские пограничники в минувшую пятницу. "В целом ситуация на белорусско-польской границе, где продолжают находиться беженцы, существенно не изменилась", - отметил представитель ведомства.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе, сообщает БелТА. Еще на совещании с правительством 11 ноября глава государства предложил перевезти детей беженцев в санатории и поручил подготовить для этого все необходимое. Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе.