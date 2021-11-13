Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши
Группа мигрантов до 100 человек из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы переместилась на территорию Польши и находится вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной на границе, сообщает ТАСС.
"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска ["Брузги - Кузница"]. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - рассказали агентству в субботу в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Как отметили в комитете, речь идет о беженцах, перемещение которых вдоль госграницы республики с Польшей фиксировали белорусские пограничники в минувшую пятницу. "В целом ситуация на белорусско-польской границе, где продолжают находиться беженцы, существенно не изменилась", - отметил представитель ведомства.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе, сообщает БелТА. Еще на совещании с правительством 11 ноября глава государства предложил перевезти детей беженцев в санатории и поручил подготовить для этого все необходимое. Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А сами польские пограничники знают, что они это сообщают?
Задача этих - устраивать шоу на границе. Скорее всего им обещали жилье и талоны в Германии по окончании акции.
В Белоруссии (да и в Польше) будут жить другие. Их привезут позже.
Заставлять никто и не станет. В Польше нет армии, а значит Варшава выполняет замыслы Брюсселя и Вашингтона.
Незачем заставлять делать то, что обязаны делать Варшавские руководители. Они для этого и поставлены.
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И ещё. Арабы никому не платят. Это арабам платят. Самим мигрантам - небольшие подъемные. Их вождям - побольше, за агитацию. Еще оплачивается логистика тысяч пассажиров, питание и жилье новых европейцев, их охрана и политработа с местным населением.
Ну, а европейских (любых!) руководителей, имеющих "свое мнение" ждет судьба Качиньского.
Вы бывали в Марселе или в Москве? Вот так будет везде, вы еще это застанете.
А не надо было бомбить
так много стран, начиная
с Югославии и оттуда
вызывать поток беженцев !!!
Все вопросы к главному
бомбиле - США !!!
В этих напрягах на границе Польши
и Белоруссии виноват Запад,
его структуры управления
в ВашингтонОкоме и БрюссельОбкоме.
Россия, Белоруссия и даже Польша
не при делах.
уже в момент разработки идеи с мигрантами в Европе.
И что?