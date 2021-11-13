Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши

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Группа мигрантов до 100 человек из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы переместилась на территорию Польши и находится вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной на границе, сообщает ТАСС.

"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска ["Брузги - Кузница"]. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - рассказали агентству в субботу в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Как отметили в комитете, речь идет о беженцах, перемещение которых вдоль госграницы республики с Польшей фиксировали белорусские пограничники в минувшую пятницу. "В целом ситуация на белорусско-польской границе, где продолжают находиться беженцы, существенно не изменилась", - отметил представитель ведомства.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе, сообщает БелТА. Еще на совещании с правительством 11 ноября глава государства предложил перевезти детей беженцев в санатории и поручил подготовить для этого все необходимое. Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2021, 16:00
    Гость: Польские пограничники сообщают...

    А сами польские пограничники знают, что они это сообщают?

  2. 13.11.2021, 15:58
    Гость: Вряд ли.

    Задача этих - устраивать шоу на границе. Скорее всего им обещали жилье и талоны в Германии по окончании акции.
    В Белоруссии (да и в Польше) будут жить другие. Их привезут позже.

  3. 13.11.2021, 15:55
    Гость: "И никто их не заставит"

    Заставлять никто и не станет. В Польше нет армии, а значит Варшава выполняет замыслы Брюсселя и Вашингтона.
    Незачем заставлять делать то, что обязаны делать Варшавские руководители. Они для этого и поставлены.
    ---
    И ещё. Арабы никому не платят. Это арабам платят. Самим мигрантам - небольшие подъемные. Их вождям - побольше, за агитацию. Еще оплачивается логистика тысяч пассажиров, питание и жилье новых европейцев, их охрана и политработа с местным населением.
    Ну, а европейских (любых!) руководителей, имеющих "свое мнение" ждет судьба Качиньского.
    Вы бывали в Марселе или в Москве? Вот так будет везде, вы еще это застанете.

  4. 13.11.2021, 15:44
    Гость: Гуру

    А не надо было бомбить
    так много стран, начиная
    с Югославии и оттуда
    вызывать поток беженцев !!!
    Все вопросы к главному
    бомбиле - США !!!

    В этих напрягах на границе Польши
    и Белоруссии виноват Запад,
    его структуры управления
    в ВашингтонОкоме и БрюссельОбкоме.
    Россия, Белоруссия и даже Польша
    не при делах.

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