Пашинян заявил о вторжении войск Азербайджана в Армению

12:44 15.11.2021

Премьер Армении на заседании Совета безопасности страны Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска зашли на территорию страны. На этом фоне был уволен министр обороны Аршак Карапетян.

«Со вчерашнего дня мы в этом составе в различных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы»,— приводит слова Пашиняна «Коммерсант».

Он добавил, что из-за последних событий принято решение об освобождении от должности министра обороны Армении. «Сегодня мы выслушаем доклад начальника Главного штаба ВС Армении Артака Давтяна о создавшейся ситуации и оперативной обстановке, сделаем анализ ситуации, попытаемся принять решение по нескольким направлениям о наших действиях по обеспечению безопасности, территориальной целостности и защите суверенитета Республики Армения»,— сказал Никол Пашинян.

13 ноября Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в Гегаркуникском районе.