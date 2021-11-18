Билл Гейтс спрогнозировал сроки ослабления пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что уже к середине 2022 года смертность и заболеваемость COVID-19 могут упасть ниже уровня сезонного гриппа. Об этом миллиардер сообщил на форуме Bloomberg New Economy в Сингапуре.
По словам предпринимателя, улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание препаратов от коронавируса для перорального применения. При этом Гейтс подчеркнул, что его прогноз станет реальностью в том случае, если в ближайшие полгода не появятся более опасные штаммы, передает Bloomberg.
Также основатель Microsoft предположил, что вопросы производства и поставок вакцины за следующие полгода перестанут быть проблемой, останутся лишь отдельные моменты, связанные с транспортировкой.
В середине сентября этого года миллиардер предупредил, что человечеству уже сейчас нужно готовиться к новой пандемии, которая может быть «в десятки раз хуже» нынешней. По словам Билл Гейтса, нужно научиться изготавливать вакцину в течение 100 дней, а также иметь производственные мощности, которые позволят покрыть мировые потребности в ней.
«Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год — большие инвестиции, но помните, что пандемия COVID-19, по оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей)», — отмечал предприниматель.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачем человеконенавистнику Биллу Гейтсу заниматься прогнозами,когда у него под рукой всегда есть конкретный план-схема,где черным по белому расписанно,когда придет простая "пандемия",когда новая "пандемия",а когда новейшая "пандемия",кто в какой стране ответственный за "пандемию",за вакцинацию,за страшилки по ТВ,за страшилки в газетах и журналах,а так же сколько и кому за это полагается бабла...
Бил Гей растерял весь свой людоедский корпоратив? Некому короновирусы клепать? А как же "очередь за забором"? А... они полный ноль. Ну, тогда этому миру больше ничего не угрожает, кроме тупости.
Видите, он не только нолики умеет возводить в квадрат, а и вирусом управляет. Прямо гений , только операционку сделал дубовую, но мир подчинил по части ноликов, а теперь хочет и по части вирусов. Готовься лучше к погосту , господин великий в кавычках.
Нет, ну это даже коню понятно, что коронавирус был всего лишь эксперимент. А дальше уже будет происходить все "по-взрослому". И есть у вас уже не только новый вирус, но даже вакцина от него - так что не надо скромничать. И понятно, что он уже будет намного серьезнее какого-то гриппа. Конечно, это совершенно ненормально, когда всего за сто лет количество людей на планете выросло аж на шесть миллиардов. Но вы же сами создали эту систему, когда начали использовать вместо золота ничем не обеспеченные "фантики". Вот теперь мы имеем шесть миллиардов "ничем не обеспеченных людей". Поскольку, после "обнуления" системы все эти люди становятся просто не нужны. Где они будут работать, за что жить? Конечно, для уничтожения такого огромного количества людей вирус гриппа явно не подходить. Но у вас фантазия богатая, так что очень скоро мы услышим о новой смертельной болезни. Думаю, это будет что-то на подобии эболы...
Это точно, вирус знает, кого надо слушаться.