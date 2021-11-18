Билл Гейтс спрогнозировал сроки ослабления пандемии

14:56 18.11.2021

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что уже к середине 2022 года смертность и заболеваемость COVID-19 могут упасть ниже уровня сезонного гриппа. Об этом миллиардер сообщил на форуме Bloomberg New Economy в Сингапуре.

По словам предпринимателя, улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание препаратов от коронавируса для перорального применения. При этом Гейтс подчеркнул, что его прогноз станет реальностью в том случае, если в ближайшие полгода не появятся более опасные штаммы, передает Bloomberg.

Также основатель Microsoft предположил, что вопросы производства и поставок вакцины за следующие полгода перестанут быть проблемой, останутся лишь отдельные моменты, связанные с транспортировкой.

В середине сентября этого года миллиардер предупредил, что человечеству уже сейчас нужно готовиться к новой пандемии, которая может быть «в десятки раз хуже» нынешней. По словам Билл Гейтса, нужно научиться изготавливать вакцину в течение 100 дней, а также иметь производственные мощности, которые позволят покрыть мировые потребности в ней.

«Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год — большие инвестиции, но помните, что пандемия COVID-19, по оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей)», — отмечал предприниматель.