Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с российскими регионами

11:12 18.11.2021

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту «тюркского мира», в который оказались включены порядка 20 российских регионов. Фотография двух политиков с подарком опубликована на официальной странице партии в Facebook.

По версии Бахчели, в «тюркский мир» входят южные регионы России — Крым, Кубань, Ростовская область и республики Северного Кавказа — а также Восточная Сибирь.

Также на карте изображен ряд других стран. В частности, красным цветом отмечены территории Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая окрашены оранжевым и желтыми цветами, отмечает Lenta.ru.

При этом, ни Эрдоган, ни Бахчели каких-либо заявлений относительно карты не сделали.