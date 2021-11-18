Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с российскими регионами
Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту «тюркского мира», в который оказались включены порядка 20 российских регионов. Фотография двух политиков с подарком опубликована на официальной странице партии в Facebook.
По версии Бахчели, в «тюркский мир» входят южные регионы России — Крым, Кубань, Ростовская область и республики Северного Кавказа — а также Восточная Сибирь.
Также на карте изображен ряд других стран. В частности, красным цветом отмечены территории Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая окрашены оранжевым и желтыми цветами, отмечает Lenta.ru.
При этом, ни Эрдоган, ни Бахчели каких-либо заявлений относительно карты не сделали.
Комментарии читателей Оставить комментарий
просто говорят новые энергии идут из космоса и всей этой шобле расплодившихся на костях коренных народов андрофагов-русских приходит конец... карма за дела поганные и бесчеловечные... всё возвращается, и дань и армянская торговля крепостными на рынках турции...
русский язык...м-м-м... это тот который вышел из староболгарского церковного и перенасышенный германизмами, франкаизмами, тюркизмами и т.д. убрать болгарские слова, измы и что получим? получим мат да мычание...а вопрос к вам почему страна россия а язык русский? может страна руссия? да и имя поди у вас греческое да и фамилия такая же из греческих имён...молчите швабрамировец в ваш швабрастан ни кому не нужен, оккупировали все за уралом и ходят довольные но скоро отдавать придётся да с процентами...
еще один морекопатель и потомок Великих Вавилонян...
А как Гегемон стелиться перед султаном! нашел себе близкого по психологии царькового управления.
Только султан для своей страны старается а Гегемон ради Израильского народа пыхтит.
Что там мелочь такая, по российским законам это чистый экстремизм даже в СМИ такую карту показывать. Гегемон сделает вид, что нечего не видел.
А то султан ещё трубу кормилицу перекроет.
Так и сдохнет шизанутый Эрдоган, глядя на нарисованную другим шизиком карту "тюркского мира". А дураки и халявщики всегда живут мечтами о светлом будущем, которое им даст дядя, проживающий от них за тысячу км. Вместо того, чтобы самим это будущее строить не надеясь на шизанутых дядей.